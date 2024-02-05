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Fatih Gümüşel, Gölcükspor’a 90+6’da hayat verdi!: 0-1

Bölgesel Amatör Lig’de oynanan bir diğer kent derbisinde Kullarspor ile Gölcükspor bir araya geldi. İki temsilcimizden Gölcükspor sahadan 1-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Gölcükspor’un golü 90+6’da Fatih Gümüşel’den geldi

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Fatih Gümüşel, Gölcükspor’a 90+6’da hayat verdi!: 0-1 mask

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞANDI

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden iki köklü ekip Kullarspor ile Gölcükspor önceki gün kent derbisinde bir araya geldi. Temsilcilerimiz mutlak 3 puan için sahaya çıktı. Ömer Faruk Uzuner ile yeniden çıkış yakalamak isteyen Gölcükspor karşılaşmayı son dakikalarda kazandı. Takımın tecrübeli ismi Fatih Gümüşel, 90+6’da rakip fileleri sarsarak adeta Gölcükspor’a galibiyeti hediye etti. Son dakika golü ile kazanan Gölcükspor, maç sonunda büyük sevinç yaşadı.
# Bölgesel Amatör Lig, Kullarspor, Gölcükspor, büyük, Maç

05 Şub 2024 - 11:11 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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