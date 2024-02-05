Fatih Gümüşel, Gölcükspor’a 90+6’da hayat verdi!: 0-1

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞANDI
Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden iki köklü ekip Kullarspor ile Gölcükspor önceki gün kent derbisinde bir araya geldi. Temsilcilerimiz mutlak 3 puan için sahaya çıktı. Ömer Faruk Uzuner ile yeniden çıkış yakalamak isteyen Gölcükspor karşılaşmayı son dakikalarda kazandı. Takımın tecrübeli ismi Fatih Gümüşel, 90+6’da rakip fileleri sarsarak adeta Gölcükspor’a galibiyeti hediye etti. Son dakika golü ile kazanan Gölcükspor, maç sonunda büyük sevinç yaşadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.