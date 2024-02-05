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Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Grammy sahiplerini buldu

Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Grammy Ödülleri düzenlenen Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Grammy sahiplerini buldu mask
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Müzik dünyasının beklediği ödül töreni Los Angeles'ta gerçekleşti... Birçok ünlü ismin katıldığı ve kıyasıya bir rekabetin yaşandığı Grammy Ödülleri düzenlendi. Etkinliği Trevor Noah sunarken Taylor Swift yılın albümü ödülünü kazanırken Billie Eilish de en iyi şarkı ödülünü aldı. 

İŞTE GRAMMY ÖDÜLLERİ'NİN KAZANANLARI

Yılın Albümü: Midnight-Taylor Swift


Yılın Kaydı: Flowers- Miley Cyrus

Yılın Şarkısı: What Was I Made For?- Billie Eilish

En İyi Yeni Sanatçı: Victoria Monet

En İyi Pop Vokal Albümü: Midnights- Taylor Swift

En İyi Pop Solo Performansı: Flowers- Miley Cyrus

Dr. Dre Küresel Etki Ödülü: Jay-Z

En İyi Rock Performansı: Boygenius-Not Strong Enough

En İyi Metal Performansı: Metallica- 72 Seasons

En İyi Rock Şarkısı: Boygenius-Not Strong Enough

En İyi Rock Albümü: Paramore- This is Why

En İyi Alternatif Müzik Albümü: Boygenius-The Record

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05 Şub 2024 - 11:28 - Yaşam

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