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İYİ Partili Acur skandalı sordu: "Deprem yardımlarını sakladınız mı?"

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çifçi’ye depodaki yardım malzemelerini sordu.

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İYİ Partili Acur skandalı sordu: "Deprem yardımlarını sakladınız mı?" mask

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, Çayırova Belediyesinin 6 Şubat depreminde yapılan yardımları deposunda sakladığı haberlerine ilişkin iddiaları Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye sordu.

NEDEN AÇIKLAMA YAPMIYORSUNUZ

Acur, “ Büyük acı yaşadığımız Kahramanmaraş depremlerinin seneyi devriyesine birkaç gün kala Çayırova Belediyesi hakkında atılan bir iddia hepimizi sarstı. Çayırova Belediyesinin 6 Şubat depreminde yapılan yardımları deposunda sakladığı ifade edildi. Hatta belediye deposunda çekilen fotoğraflar da kamuoyuna yansıdı. AK Parti döneminde olmaz denilen her şeyi ne yazık ki gördük. Usulsüzlüklere, etik dışı davranışlara dönük her türlü örneğe şahit olduk. Fakat böylesi akıl almaz bir davranışı asla tahmin edemezdik.Yeniden adaylığı kesinleşen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye soruyoruz: Türkiye gündemine de yansıyan bu olayla ilgili neden açıklama yapmıyorsunuz? Bu sessizliğinizin bu vahim iddiaları kabul ettiğiniz anlamına geldiğini size ve kamuoyuna duyurmak isteriz.” dedi.
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05 Şub 2024 - 11:38 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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