Kocaeli’deki dev çelik firması çok sayıda personel alacak

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Kartepe Uzunçiftlik’te faaliyet gösteren faaliyet gösteren kentin çelik üretiminde önemli şirketleri arasında yer alan Çelik Halat A.Ş bünyesinde istihdam etmek üzere 25-40 yaş aralığında en az ortaöğretim mezunu olması şartıyla 10 erkek beden işçisi alacak. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.