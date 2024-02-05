Kahramanmaraş'ın Ekinözü İlçe Kaymakamı evinde ölü bulundu

Kahramanmaraş'ta edinilen bilgiye göre olay, Ekinözü ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Ekinözü İlçe Kaymakamı 31 yaşındaki Mesut Coşkun’un şoförü sabah kaymakamı makama götürmek için konuta gitti ancak Coşkun’a ulaşamadı.

SİLAHLA KAFASINDAN VURULMUŞ

Bunun üzerine şoför, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis, kaymakamın konutuna girdiğinde Coşkun’u silahla kafasından vurulmuş halde buldu.

Sağlık ekipleri kontrol ettiğinde Coşkun’un hayatını kaybettiğini belirledi. Coşkun’un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BEKAR VE KIRIKKALELİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Polis, kaymakamın nasıl öldüğünü belirlemek için inceleme başlattı. Kaymakamın bekar ve Kırıkkaleli olduğu öğrenildi. Kaymakam’dan geriye ise bir önceki görev yaptığı Afyonkarahisar’ın Daskırı ilçesinde çekilen görüntüleri kaldı.