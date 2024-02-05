- Asayiş

Kahramanmaraş'ın Ekinözü İlçe Kaymakamı evinde ölü bulundu

Kahramanmaraş'ın Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun evinde ölü bulundu. Kaymakam Coşkun'un, bekar ve Kırıkkaleli olduğu öğrenildi. Polis, kaymakamın nasıl öldüğünü belirlemek için inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Kahramanmaraş'ın Ekinözü İlçe Kaymakamı evinde ölü bulundu mask

Kahramanmaraş'ta edinilen bilgiye göre olay, Ekinözü ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Ekinözü İlçe Kaymakamı 31 yaşındaki Mesut Coşkun’un şoförü sabah kaymakamı makama götürmek için konuta gitti ancak Coşkun’a ulaşamadı.

SİLAHLA KAFASINDAN VURULMUŞ

Bunun üzerine şoför, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis, kaymakamın konutuna girdiğinde Coşkun’u silahla kafasından vurulmuş halde buldu.

Sağlık ekipleri kontrol ettiğinde Coşkun’un hayatını kaybettiğini belirledi. Coşkun’un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BEKAR VE KIRIKKALELİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Polis, kaymakamın nasıl öldüğünü belirlemek için inceleme başlattı. Kaymakamın bekar ve Kırıkkaleli olduğu öğrenildi. Kaymakam’dan geriye ise bir önceki görev yaptığı Afyonkarahisar’ın Daskırı ilçesinde çekilen görüntüleri kaldı.
# Kahramanmaraş, Mesut Coşkun, Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun, sağlık, inceleme

05 Şub 2024 - 11:54 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.037.520 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL