Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya saunaya girdi

Başrollerinde Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya'yı buluşturan Senden Önce'nin ilk yayın tarihi çok yakında belli olacak. Yayın öncesi bir fragman daha izleyici ile buluştu.

Şile başta olmak üzere İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekimleri devam eden dizinin ilk bölümü için yeni bir tanıtım filmi yayınlandı.

Yeni fragman, önceki tanıtım filmlerinde olduğu gibi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Merve'nin (Sinem Ünsal) eşi Hakan'a (Alp Navruz) sürpriz yapmak için geldiği otelde, Sahra (Nilperi Şahinkaya) ile karşılaştığı sahnelerin yer aldığı tanıtım filminde, dizinin nasıl bir dünyada geçeceğine dair ipuçları verildi.

SETE GİREN TERLER

Tanıtım filminde dikkat çeken bir diğer sahne ise Merve ile Sahra'nın otelin saunasında bir araya gelmeleri oldu.

Sinem Ünsal, o anların fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Hayran sayfalarında yapılan yorumlarda bir kullanıcının, 'Hamama giren terler' atasözünden yola çıkarak yazdığı 'Sete giren terler!' ifadesi dikkat çekti.