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Yeşilçam şarkılarıyla unutulmayacak konser

Büyükşehir Belediyesi Nev Eda Türk Sanat Müziği Korosu, SDKM Büyük Sahnede Yeşilçam şarkılarıyla unutulmayacak bir konser verdi

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Nev Eda Türk Sanat Müziği Korosu “Yeşilçam Şarkıları” Konseri, SDKM Büyük Sahnede gerçekleştirildi. Nev Eda Türk Sanat Müziği Korosu unutulmayacak bir akşama imza attı. Şef Erbil Aydın yönetimindeki koro Yeşilçam filmleriyle gönüllerde taht kuran Boş Çerçeve, Senede Bir Gün, Sevemedim Kara Gözlüm, Arım balım peteğim, Damarımda Kanımsın, Buruk Acı, Aşkım Bahardı ve Benim Gözüm Sende gibi unutulmayacak eserleri seslendirdi.

 
# büyük, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, TÜRK

05 Şub 2024 - 12:13 - Kültür-Sanat

Mahreç  Haber Merkezi

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