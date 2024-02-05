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Kartepe'de kar kalınlığı ne kadar oldu?

Kar kalınlığı Kartepe Kayak Merkezi'nde 81 santimetre olarak ölçüldü.

Anadolu Ajansı
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Kartepe'de kar kalınlığı ne kadar oldu? mask

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı, Hakkari'de 179, Palandöken ve Kartalkaya'da 175, Sarıkamış'ta 152, Palandöken'de 125, Ergan'da 121, Kartepe'de 81, Ovacık'ta 77, Erciyes'te 74, Uludağ'da 60, Keltepe'de 46, Haserek'te 44, Ilgaz'da 40, Mersivan'da 39, Çambaşı ve Yalnızçam'da 38, Yıldızdağı'nda 33, Yıldıztepe'de 27, Kop'ta 26, Hazarbaba'da 25, Zigana'da 23, Abalı'da 22, Denizli ve Yedi Kuyular'da 13 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez05.02. 2024En düşükEn yüksek
HakkariKY-10-6
KartalkayaHKY-4-1
SarıkamışKY-8-4
PalandökenKY-12-5
ErganKY-14-3
ErciyesHKY-8-2
KartepePB-17
UludağPB-23
ÇambaşıÇB-30
YıldıztepeHKY-20
MersivanKY-8-4
YalnızçamKY-5-2
IlgazÇB-4-1
Yıldız DağıHKY-40
ZiganaHKY-52
KopKY-8-1
DenizliPB-74

(PB: Parçalı bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı)
# Kartepe, Kartepe Kayak Merkezi, yüksek, Hava, 2024

05 Şub 2024 - 12:14 - Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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