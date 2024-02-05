Kartepe'de kar kalınlığı ne kadar oldu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı, Hakkari'de 179, Palandöken ve Kartalkaya'da 175, Sarıkamış'ta 152, Palandöken'de 125, Ergan'da 121, Kartepe'de 81, Ovacık'ta 77, Erciyes'te 74, Uludağ'da 60, Keltepe'de 46, Haserek'te 44, Ilgaz'da 40, Mersivan'da 39, Çambaşı ve Yalnızçam'da 38, Yıldızdağı'nda 33, Yıldıztepe'de 27, Kop'ta 26, Hazarbaba'da 25, Zigana'da 23, Abalı'da 22, Denizli ve Yedi Kuyular'da 13 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|05.02. 2024
|En düşük
|En yüksek
|Hakkari
|KY
|-10
|-6
|Kartalkaya
|HKY
|-4
|-1
|Sarıkamış
|KY
|-8
|-4
|Palandöken
|KY
|-12
|-5
|Ergan
|KY
|-14
|-3
|Erciyes
|HKY
|-8
|-2
|Kartepe
|PB
|-1
|7
|Uludağ
|PB
|-2
|3
|Çambaşı
|ÇB
|-3
|0
|Yıldıztepe
|HKY
|-2
|0
|Mersivan
|KY
|-8
|-4
|Yalnızçam
|KY
|-5
|-2
|Ilgaz
|ÇB
|-4
|-1
|Yıldız Dağı
|HKY
|-4
|0
|Zigana
|HKY
|-5
|2
|Kop
|KY
|-8
|-1
|Denizli
|PB
|-7
|4
(PB: Parçalı bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.