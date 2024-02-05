Boynu Bükük Küheylan haline gelen vatandaş, bala da sadece bakıyor

Vücudumuzun olmazsa olmaz besinlerinden olan bal da artık sadece seyretmelik olarak tezgahlarda yerini alıyor. TV reklamlarında, doping içerici ilaçlar, şeker gibi reklam yapılıp satılırken, şeker hastaları, tansiyon hastaları kesinlikle uyarılmıyor. Vatandaş da bunlar kolayca erişip, tüketiyor.

İzmit’te Bal Üreticileri Birliği’nin sık sık düzenlediği sergide envai çeşit ve kalitede ballar satışa sunuluyor. Hatta zaman zaman öyle şeyler söylüyorlar ki, çünkü ballarının kalitesine güveniyorlar.

Mesela “Şeker hastaları bunu yiyebilir” diyorlar (tabii ki öyle bir şey mümkün değil), ama bilinçli şeker hastaları bu sözü de, bu balı da yemiyor. Yine de sağlıklı olanlar için bu ballar, gönül rahatlığıyla tüketilebilecek kaliteye sahipmiş…

Geçtiğimiz günlerde yine böyle bir hafta sonu sergisi yapıldı. Fiyatlar da makuldü, ancak sadece bakıcılar vardı, alan çok azdı…

Karamürselli olan birlik başkanı İbrahim Yılmaz ile sohbet ettik…

Başkan çok net konuştu:

“Bakan çok, alan yok”… Ve şöyle devam ediyor:

“4 günlük bu son sergimizde yine satışlar çok çok düşük. Ballar elimizde kalıyor. Bakan çok, ama kimse alamıyor. Bizim ballarımız organik. Tescilli. He türlü sıhhi kurul raporu var. Fiyatları da cazip hale getiriyoruz, ama satış yapamıyoruz. Durum zor…”

Diğer bal üreticileri de ayın sözleri söylüyor.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, er zaman yerel üreticilere ve özellikle bal üreticilerine tam destek veriyor. Ancak, satış olmayınca, başkanın da üzüntüsü artıyor.

Yağla balla büyüyen güçlü bir nesil, adeta çürümeye terk edilmiş durumda bulunuyor.

Türkiye’de sağcı ya da solcu sorunu yok…

Az sayıda çok zengin, çok sayıda tamamen yoksul vatandaş sorunu var…