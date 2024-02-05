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Bölgesel Amatör Lig maçına çıkan olaylar damga vurdu

Bölgesel Amatör Lig'de dün oynanan Tepecikspor - Manisa 1965 maçının bitiş düdüğünün ardından Manisa 1965 Kulübü yöneticileri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli arasında arbede yaşandı.

İhlas Haber Ajansı
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Bölgesel Amatör Lig maçına çıkan olaylar damga vurdu mask
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Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta Tepecikspor ile Manisa 1965 takımları karşı karşıya geldi. Tavşanlı ilçesi Ada Stadı'nda oynanan müsabakaya yaşanan olaylar damga vurdu. Manisa 1965 futbolcularının, kadın hakeme ve rakip takım oyuncularına sürekli tepki göstermesi, atmosferi gerilime sürükledi. Maçın bitiş düdüğünün ardından, Manisa 1965 Kulübü yöneticileri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli arasında arbede yaşandı. Konuk takım futbolcuları da soyunma odasından çıkarak hakeme ve rakip takım oyunculara tepki gösterdi. Karşılaşma ise 1-1 eşitlikle sona erdi.
# Kadın, Bölgesel Amatör Lig

05 Şub 2024 - 12:37 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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