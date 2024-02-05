Bölgesel Amatör Lig maçına çıkan olaylar damga vurdu

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta Tepecikspor ile Manisa 1965 takımları karşı karşıya geldi. Tavşanlı ilçesi Ada Stadı'nda oynanan müsabakaya yaşanan olaylar damga vurdu. Manisa 1965 futbolcularının, kadın hakeme ve rakip takım oyuncularına sürekli tepki göstermesi, atmosferi gerilime sürükledi. Maçın bitiş düdüğünün ardından, Manisa 1965 Kulübü yöneticileri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli arasında arbede yaşandı. Konuk takım futbolcuları da soyunma odasından çıkarak hakeme ve rakip takım oyunculara tepki gösterdi. Karşılaşma ise 1-1 eşitlikle sona erdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.