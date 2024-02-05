Vatandaş TÜVTÜRK zamlarından şikayetçi!

Vatandaşların araç muayenelerindeki fazla ücretten şikayetçi olduklarını söyleyen Gergerlioğlu, “TÜVTÜRK istasyonlarına yönelik birçok şikayet alıyoruz. Bu vesile ile Kartepe’de bulunan TÜVTÜRK istasyonuna geldik ve vatandaşlar ile konuştuk, şikayetlerini dinledik. Vatandaşlarımızın bize yansıttığı durumu kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Özellikle çok yüksek fiyat artışları var. TÜVTÜRK araç muayenesinde 2017’den 2024’e kadar araştırdık ve %818 artış olduğunu gördük. 2022 yılında %222 artış olmuş ve katlanarak gelmiş! TÜVTÜRK tek yetkili araç muayene kurumu ve para kazandıkça kazanıyor! Enflasyonun bile üstünde zam yapması nasıl mümkün oluyor anlamak mümkün değil! Bu konuyu gündem etme ihtiyacı hissettik çünkü vatandaşlar: “Muayene bitsin de kurtulayım” diyerek bir sürü para ödüyorlar. Fakat fiyat artışından dolayı şikayetler had safhaya gelmiş durumda!” ifadelerini kullandı.

Randevu saatlerine uymuyorlar

Araçlarını muayene ettiren vatandaşlarla konuşan Gergerlioğlu, “TÜVTÜRK’te aynı zamanda randevu saatlerine de riayet edilmiyor. Vatandaşlar yerine göre 2-3 saat bekleyebiliyorlar verilen randevu saatleri gecikiyor. Zamanında muayeneler gerçekleşmiyor ve buradaki TÜVTÜRK’ü incelediğimiz zaman gayet güzel para kazanan bir yer ama vatandaşlara muayene sırasında oturup çay içebilecekleri, dinlenebilecekleri bir yer bile tahsis edilmemiş! Vatandaşlar arabalarının muayenesinin bitmesini saatlerce ayakta bekliyor. Yeter ki para kazansınlar, tek dertleri bu! TÜVTÜRK istasyonları hem büyük paralar kazanıyor hem de hizmet üretmiyor.” dedi.

Nakit parası olmayandan banka komisyonu alıyorlar

Araçlarını muayene ettirmeye getirmek isteyen ve randevu bulamayan kişilerden gecikme bedeli alındığını aktaran Gergerlioğlu, “Vatandaşın cebindeki parayı nasıl daha fazla alırız diye uğraşıyorlar. Aynı zamanda garip bir uygulamaları daha var! Diyelim ki vatandaşın nakit parası yok ödeme sırasında kredi kartı ile ödeyecek, kredi kartına artı komisyon alıyor TÜVTÜRK! Bu da olacak bir iş değil! Vatandaşlar mecburen veriyor “Yeter ki muayene belgesi alayım.” diye. Fakat kredi kartı ile ödemede artı bir %4,25 komisyon daha alınıyor! Bu komisyon ortalama 80-90 TL’yi buluyor. Olacak bir iş değil bu da!” şeklinde konuştu.

TÜVTÜRK’ün alternatifi olmalı

TÜVTÜRK’ün muayene kalitesinin de ayrıca tartışılır olduğunu vurgulayan Gergerlioğlu, “Biz vatandaş için en başta fiyat artışlarının önemli olduğunu görüyoruz. Vatandaşlar bu durumdan oldukça mağdurlar ve tek yetkili araç muayene istasyonu olması da garip bir durum. En azından alternatifler olsaydı ve vatandaşlar birisinden memnun değilse diğerine gidebilseydi. Ancak tek yetkili araç muayene istasyonu ve düşünün 2017’den beri %818 zam yapmış! Olacak bir iş değil! Kocaeli Milletvekili olarak Kocaeli’de bu çalışmamızı yaptık ve tüm Türkiye toplumunun da TÜVTÜRK muayenelerinden mağdur olduğunu biliyoruz. Bu fahiş fiyatların düzeltilmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğim.” ifadelerini kullandı.