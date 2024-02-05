Sezon başı bedavaya almadığımız Stoilov, Göztepe’yi zirveye taşıyor

SEZON BAŞI ALMADIK
Sezon başı menacerler tarafından önerilen ve kupayı kazandıran eski kaptanımız Alex Iordanov’un arkadaşı olan Stoilov, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe’de teknik direktör Radomir Kokovic’ten sonra takımın başına geçti. Stoilov, şu ana kadar gösterdiği performansla dikkatleri çekmeyi başardı. Bulgar teknik adam yönetiminde ligde 9 maça çıkan Göztepe, bu süreçte 7 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Stanimir Stoilov’un gelmesiyle birçok alanda yükselişe geçen Göztepe, Kokovic döneminde skor üretme konusunda problemler yaşarken, 56 yaşındaki çalıştırıcının gelişiyle birlikte adeta golcü bir takıma büründü. Sarı-kırmızılılar, Kokovic döneminde 12 maçta 13 gol atarken Bulgar teknik adamın yönetiminde çıktığı 9 lig müsabakasında ise 24 gol üretmeyi başardı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.