Kocaeli'de tırla çarpışarak devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Balçık Mahallesi Organize Caddesi'nde Aydın D. yönetimindeki 34 BR 2312 plakalı geri dönüşüm malzemesi yüklü kamyonet, 3249. Sokak kesişiminde Nurettin Ö'nün kullandığı 41 AHF 236 plakalı tırla çarpıştı. Kazada, çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonetin sürücüsü ile araçtaki Himmet D. yaralandı.
İhbar üzerine kaza mahalline jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, kamyonetin kaldırılmasının ardından normale döndü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.