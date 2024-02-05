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Kocaeli'de tırla çarpışarak devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Gebze ilçesinde tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı
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Kocaeli'de tırla çarpışarak devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı mask
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Balçık Mahallesi Organize Caddesi'nde Aydın D. yönetimindeki 34 BR 2312 plakalı geri dönüşüm malzemesi yüklü kamyonet, 3249. Sokak kesişiminde Nurettin Ö'nün kullandığı 41 AHF 236 plakalı tırla çarpıştı. Kazada, çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonetin sürücüsü ile araçtaki Himmet D. yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, kamyonetin kaldırılmasının ardından normale döndü.
# sağlık, kaza

05 Şub 2024 - 12:49 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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