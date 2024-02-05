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Marshall’a yeni yönetici atandı!

Dünya’nın ve Kocaeli’nin önemli şirketleri arasında yer alan Marshall Boya Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’a yaptıkları açıklamada şirkete atanan yeni yöneticiyi açıkladı.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Marshall’a yeni yönetici atandı! mask

Dünyanın en büyük küresel boya kaplamaları şirketi ve özel kimyasalların ana üreticisi olan Kocaeli’nin önemli şirketleri arasında yer alan Marshall Boya şirketin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne yeni bir ismin atandığını açıkladı. KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi,

“Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 11'inci maddesi kapsamında; II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde öngörülen lisanslara sahip Nursen Sipahi'nin Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak atanmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi'nde üye olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir” 
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05 Şub 2024 - 12:54 - Gündem

Mahreç  Aygün Baş

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