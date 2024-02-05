Altay, gol atmayı unuttu

Trendyol 1. Lig’de tarihinin en karanlık günlerini geçiren Altay, mali ve sportif açıdan sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Oyuncularının ücretlerini ödeyemeyip serbest kalmasını engelleyemeyen Altay’da, takımın yükünü çeken golcü oyunculardan Marco Paixao ve Deniz Kadah da gidince siyah-beyazlılar gol üretme konusunda sıkıntı yaşamaya başladı. İzmir ekibi, ligde çıktığı Tuzlaspor, Kocaelispor ve Göztepe maçlarında kalesini gole kapatamazken rakip fileleri de havalandırmayı başaramadı. Kadroda bulunan mevcut oyunculardan ligde skora katkı veren sadece 1 golle Eren Erdoğan bulunuyor.
Öte yandan bu sezon ligde 11 gol üreten Altay, lig sonuncusu Giresunspor’la birlikte ligin en az gol atan takımı konumunda yer alıyor.
Trendyol 1. Lig’de tarihinin en karanlık günlerini geçiren Altay, mali ve sportif açıdan sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Oyuncularının ücretlerini ödeyemeyip serbest kalmasını engelleyemeyen Altay’da, takımın yükünü çeken golcü oyunculardan Marco Paixao ve Deniz Kadah da gidince siyah-beyazlılar gol üretme konusunda sıkıntı yaşamaya başladı. İzmir ekibi, ligde çıktığı Tuzlaspor, Kocaelispor ve Göztepe maçlarında kalesini gole kapatamazken rakip fileleri de havalandırmayı başaramadı. Kadroda bulunan mevcut oyunculardan ligde skora katkı veren sadece 1 golle Eren Erdoğan bulunuyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.