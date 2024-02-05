"Recep Bey Kandıra’ya sadece 90 ve 92’de geldi"

Kandıra’nın tanınmış ailelerinden biri olan Buruş’ların son nesil temsilcilerinden, iş insanı İsmail Hakkı Buruş bir mesaj yayınlayarak “Ben ömrünü inandığı davaya “İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır” anlayışı ile yaşayan, “SELAMETÇİ” Hüseyin Buruş namı ile anılan babamdan öğrendiğim davayı, siyaseti, siyaseti geçim kapısı olarak görmemeyi ilke edinip, hiç bir menfaat gözetmeksizin dava şuuruyla yolundan gittiğim, destek verdiğim Recep Tayyip Erdoğan’ın kurmuş olduğu Ak Parti’den istifa ediyorum.

“RECEP BEY KANDIRA’YA KAÇ KEZ GELDİ?”

Sorsam Recep Tayyip Erdoğan bey, Kandıra’ya kaç kez geldi. Değil kendisi, babası bile cevap veremeyecek kişiler baş köşelerde. Arkadaşlar Tayyip Bey Kandıra’ya 1990-1992 yıllarında iki kez geldi. Bir kez eski belediye binasının üst katı imar olan yerde düğün salonu vardı, oraya, şimdiki adı Avrupa Birliği olan Avrupa Ekonomik Topluluğuna hayır konferansına gelmişti. Bir kez de Turan Güneş Kültür merkezine İstanbul İl Başkanlığı döneminde gelmişti. O zamanlar ver siparişi gelsin afişler, brandalar diye bir şey, bolluk yoktu. El ile 1.5 metre kartonlara ispirtolu kalem ile davet ilanları yazılıyordu. Çok şükür yazdık astık, salonları tıka basa doldurduk, seçim çalışmalarında köy gezilerinde vhs videolara sök tak çıkar çalıştık... Şimdi seçimlerde iş sözü almadan yevmiye ile bile bayrak asacak genç bulunmuyor...

”OKULDA CEZA BİLE ALDIM”

Sonucunu Kandıra İmam Hatip Lisesine gittiğimde öğrendim. Bir hafta disiplin cezası ile cezalandırıldık Ailemden 2 ağabeyim, bir ablam ve ben. İyi halinizi görürsek, sicilinize işleyemeyeceğiz diyerek, tebliğ edildi cezalarımız. Bir derdin olmalı, bu ayrıca bir gayen olduğu anlamına gelir; sabır, sebat ve çaba ancak gayen olduğu zaman tezahür eder. Yürüyen kimse, bekleyen kimseden yakındır, emeline ulaşmakta. Bu yolda biraz sıkıntı çektiysen, bu da yolun diyetindendir.

1-Teşkilatlarda siyaseten rakip olarak kim var ise görev aldı, yalınayak olarak partiye geldi, jeepler aldı, sonra partinin kapısından geçmedi.

2-Biz kendi işyerimizi kapatıp, bir kişi fazla olsun diye toplantılara giderken, işe giren arkadaşlar, babam ineği sattı, parayı bastı işe girdim dedi ve toplantılara katılmadı.

3-2014-2019 yıllarında Beledie başkanı aday adayı oldum, iki dönem de Kandıra’da 25 Kocaeli genelinde 340 kişiden kıdem almayan, belediyede işe girmeyen, ihale almayan makam mevki istemeyen benden başka kimse kalmadı. Hepsi siyaseti, ticarete çevirdi.

4-Ak Partiyi ve sizleri, kendisi babası ailesi en çok eleştirenler, en baş köşeye sahip oldular.

5-Fetöcülere bile yer makam mevki verilirken, beni ve ailemden kim var ise uzaklaştırmak için ellerinden geleni yaptılar.

6-Şimdi ve daha öncesinde partiden, belediyeden, siyasetten delikli kuruş kazanma peşinde olmadım.

7-Parasını ödeyemediğimiz bir ortamda yemek yemek zorunda kaldı isem, ilk fırsatta 3 garibanı doyurdum.

8-25 yıllık parti hala kimin, nerde oturup nerde ne iş yaptığını bilmeden, atanabiliyorsa yaşadığım kente aday olarak geliyorsa, sistem bozuk kurulamamış demektir.

9-2 dönem Belediye Başkanı aday adayı oldum, istifa etmek gibi nefsani bir düşünce içersinde olmadım. Lakin gelinen süreçte sadece ve sadece Kandıra’da yaşayan bir birey olarak yapılanların kabul edilebilir yanı kalmamıştır.

10-Yerel yönetimlerin insan hayatına direkt dokunan bir seçim olduğunu düşünürsek, alınan kararların Kandıranın menfaatine olmadığına karar verdim.

11-En küçük makamları, mevkileri parti sayesinde ki menfaatleri gittiğinde, dar paça pantolon, rayban gözlük ile klimalı odalardan Reis yanlış yaptı, diyenlerden olmadık.

Bizimle aynı havayı solumayan. Bizimle aynı yağmurda ıslanmayan. Bizimle aynı güneşte kavrulmayan. Bizi biz gibi görmeyenlerle olmaz Reis... Bu ve daha sayamayacağım kadar sebepten dolayı istifa ettim arkadaşlar. Şimdi bir iş yaptığınız zaman destek de olur eleştiri de… Lakin olur olmaz eleştirisini duyduğum arkadaşları, hem yüzüne, hem sosyal medyada açık açık yazarım. Dedesi hangi partide imiş, babası hangi partiyi desteklemiş, kardeşi hangi partiye çalışmış. Ak Partiye ne vermiş, karşılığında ne almış. Kandıra ufak bir ilçe, herkesin Cemayizülevvelini bilir, onun için bana lider dava edebiyatı yapmayın, altında kalırsınız. Muhtemelen babalarınız veya amcalarınız ile rakip partide idik, onlarla mücadele ettim ben, sizler az gelirsiniz…

NEZAKET İNCELİKTİR KİBARLIKTIR…

Nezaket” inceliktir, kibarlıktır, olgunluktur, zarafettir, sevgidir, saygınlıktır. Edepli ve terbiyeli olmaktır. Siyaset dünyamızın en büyük eksiği nezaketsizliktir. Dilimiz kirli. Sözümüz kirli. Eylemlerimiz kirli. Çünkü, siyasetçilerimiz kirlendi. Siyasetimiz kirlendi. Nezaket çok uzaklarda kaldı. Olgunluk unutuldu. Dinlemek, anlamak, el ele vermek, empati kurmak “ödün” sayıldı. Bu duygu düşünceler ile bilmeden siyaseten üzdüğüm kırdığım kim var ise hakkını helal etsin. “Kainatta bir katre dahi olmayan insan oğluna ‘Nezaket’ yakışır...”