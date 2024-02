Wow Davet Salonu hizmete açıldı

Son yıllarda moda olan toplantı salonların sayısı günümüzde hızla artıyor. Bunlara bir yenisi de Kartepe Köseköy’de Gülşan Sancar, Göksun Gülener İrvasa, Recep Hocaoğlu tarafından açıldı. Dumlupınar Mahallesi Ankara caddesi üzerinde no 42/B‘de hizmete açılan Wow Davet Salonu 80 kişiye hizmet verecek. Üç ortak tarafından açılan modern davet salonu açılışına katılım yoğun oldu. Kız isteme, söz, nişan, doğum günü, yaş günü, cinsiyet partileri ve düğün gibi olaylar artık evler yerine böylesi özel toplanı salonlarında yapıldığını söyleyen Wow Davet Salonu ortaklarından Göksun Gülener İrvasa “Evlerde bu tür organizasyonları yapmak çok zahmetli ve zor oluyor. Örneğin bir kız isteme- Söz gibi önemli bir olay için evler badana yapılıyor, mobilya yeniliyor. Birçok masraf ve zahmet yapılıyor. Salonumuzun açılma nedeni evlere yapılacak ekstra masrafları önlemek. İnsanların mutlu ve önemli gününde ikram servisi, bulaşık yıkama, toplama temizleme gibi işlerle uğraşmak yerine özel gününü en güzel ve mutlu şekilde yaşamasını sağlamak için hizmet vereceğiz. “dedi. Düğün salonların ücretinin yüksek olduğun günümüzde her bütçeye uygun küçük toplantı salonları büyük rağbet görüyor. Wow Davet Salonu İstenilen her türlü etkinliğe kapasite dahilinde hizmet verecek. Ortaklardan Gülşan Sancar işletmenin adlarını taşıyan Wow Toplantı Salonu Instagram hesabından kendilerine ulaşılabileceğini belirtti.