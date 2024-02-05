Bolu Beyi, Keçi’nin boynuzunu kırdı, zirveye “KOŞU” yor: 1-2

Kocaelispor’un pazar günü deplasmanda 16.00’da başlayacak maçta karşılaşacağı ezeli dostu ve rakibi Boluspor, Yalçın Koşukavak’ın göreve gelmesiyle birlikte ikinci yarıya fırtına gibi girdi. Müthiş çıkışıyla bir anda dikkatleri üzerine çekti. Bolu transfer yapan Bolu, Keçiörengücü’nü deplasmanda son andaki golüyle 2-1 mağlup etti ve Urfa deplasmanından hemen sonra Ankara deplasmanında da kazandı.