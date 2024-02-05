Haydi bakalım Körfez’im Bolu Dağı’ndan 4x4’le dön!

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, pazar günü deplasmanda Boluspor’a konuk olacak. Geçtiğimiz hafta cumartesi günü Adanaspor'u 1-0 mağlup ederek son 3 maçını kazanan temsilcimiz, Boluspor engelini de aşıp yoluna devam etmek istiyor. Kocaelispor, Bolu maçının hazırlıklarını, Brunga Tesisleri’nde yaptığı antrenmanlar ile sürdürüyor.
KHARAİSHVİLİ BU HAFTA TAKIMA KATILACAK
Devre arası transfer çalışmalarında 8 numaraya odaklanan Kocaelispor mutlu sona çok yaklaştı. Temsilcimiz, Dinamo Tiflis forması giyen 27 yaşındaki Gürcü futbolcu Giorgi Kharaishvili ile her türlü konuda anlaştı. Futbolcunun bugün, yarın şehrimize gelip imza atması bekleniyor. Yeni transferin, Boluspor maçından önce takıma katılması için çalışmalar devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.