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Haydi bakalım Körfez’im Bolu Dağı’ndan 4x4’le dön!

Geçtiğimiz hafta Adanaspor’u 1-0 mağlup ederek 3 maç üst üste kazanan temsilcimiz Kocaelispor, pazar günü Boluspor’u da yenerek 4’te 4 yapmak istiyor. Temsilcimiz çalışmalarına Brunga Tesisleri’nde devam ediyor

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Haydi bakalım Körfez’im Bolu Dağı’ndan 4x4’le dön! mask

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, pazar günü deplasmanda Boluspor’a konuk olacak. Geçtiğimiz hafta cumartesi günü Adanaspor'u 1-0 mağlup ederek son 3 maçını kazanan temsilcimiz, Boluspor engelini de aşıp yoluna devam etmek istiyor. Kocaelispor, Bolu maçının hazırlıklarını, Brunga Tesisleri’nde yaptığı antrenmanlar ile sürdürüyor.

KHARAİSHVİLİ BU HAFTA TAKIMA KATILACAK

Devre arası transfer çalışmalarında 8 numaraya odaklanan Kocaelispor mutlu sona çok yaklaştı. Temsilcimiz, Dinamo Tiflis forması giyen 27 yaşındaki Gürcü futbolcu Giorgi Kharaishvili ile her türlü konuda anlaştı. Futbolcunun bugün, yarın şehrimize gelip imza atması bekleniyor. Yeni transferin, Boluspor maçından önce takıma katılması için çalışmalar devam ediyor.
# Kocaelispor, yeni, Adanaspor

05 Şub 2024 - 13:33 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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