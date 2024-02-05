Sarı "Açlıktan hayatını kaybeden evlatlarımızı düşünmeden bir gece bile uyumadık"

CHP İl Başkanı Bülent Sarı, 6 Şubat depreminin yıl dönümü dolayısıyla açıklamasında yayınladı. Sarı açıklamasında “6 Şubat 2023 tarihinde bundan tam 1 yıl önce saat 04:17'de 11 ilimizi etkileyen depremde on binlerce canımızı saniyeler içerisinde kaybettik. Öncelikle bu tarihin en büyük felaketlerinden birinde canını kaybeden tüm vatandaşlarımı rahmetle anıyor tekrarının olmaması için hükümeti yetkili tüm kurumları geçmişte yaşanan acılardan ders almaya davet ediyorum.

İLK GÜNDEN İTİBAREN

İlk andan itibaren kenetlenerek ve özellikle bölge halkımızın yaşadıklarına yakın tarihte şahitlik etmiş olan depremzede akrabaları olarak hızlı aksiyon planları geliştirdik. Ayrıca ihtiyaçlar doğrultusunda görevlendirmelerle Kocaeli örgütü olarak il ve ilçe başkanlıklarımızdaki merkezlerde eş güdümlü çalışarak ilk günden itibaren yardım tırlarını ve ihtiyaç malzemelerini bölgeye gönderdik.

HESAP GÜNÜ YARIN KADAR YAKIN

Ülkemizin deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleştiği bu zorlu dönemde, şehirlerimizin depreme dayanıklılığı konusunda yapılan çalışmaların ne denli yetersiz olduğu ve göz ardı edildiği ortaya çıktı. Bu ihmalkarlık birçok vatandaşımızın hayatını kaybetmesine ve büyük acılara yol açtı. Bu süreçte, kamu görevlilerinden özel sektöre kadar geniş bir yelpazede yer alan herkesin ihmallerini gözden geçirmesi gerekmektedir. Rant hırsıyla hareket edenlerin, vatandaşlarımızın canıyla oynaması ve halkın mağduriyetine sebep olması kabul edilemez bir durumdur. Bizler bu durumu değiştirmek halkımızı bu makus talihinden kurtarmak için gece gündüz var gücümüzle çalışıyoruz.”

DÜŞÜNMEDEN BİR GECE BİLE UYUMADIK

“Ülkemizde yaşanan deprem felaketleri, hazırlıksız yakalanan hükümeti acı gerçekle yüzleştirmiştir. Son 21 yılda iktidarda olan siyasi yapının, deprem öncesi ve sonrasında yeterli tedbirler almadığı, vatandaşlarımızın çaresizlik içinde bırakıldığı bir gerçektir. Aynı zamanda bu süreçte, toplum olarak dayanışma ve yardımlaşma ruhumuzu koruduk. Ancak her şeyi sineye çeksek bile saatlerce enkaz altında kalıp açlıktan ve soğuktan hayatını kaybeden evlatlarımızı düşünmeden bir gece bile uyumadık.

MARMARA DEPREMİNİ UNUTTURMAYA ÇALIŞMAKTADIR

99’daki ağır bilançonun altında kalan şehrimizi yönetenler hala bu durumdan bir haber yönetim anlayışlarına devam etmektedirler. Acı olan şu ki kentlerimizi yöneten AKP'li belediye başkanları halkı boş gündem ve tartışmaların içine çekerken gün gün yaklaşan Marmara Depremini unutturmaya çalışmaktadır. Çünkü biliyorlar ki yetersizler, çünkü biliyorlar ki sorumluluklarını yerini getirmiyorlar. Halkımızı sizlerin ranta bulanmış ellerinden kurtarıp ortak akıl ve sosyal demokrat halkçı belediyecilik anlayışımızla dirençli kentlerimizi birlikte inşa edeceğiz.

HALKIMIZ KAZANANA KADAR MÜCADELEYE DEVAM

Sizler sıcak yataklarınızda rahat bir uyku çekerken; toplumumuzun vicdanı, vatandaşlarımız korku içerisinde ve ağır bir yük altındadır. Bu vesile ile tekrar 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden on binlerce vatandaşımız için Allah'tan rahmet, geride kalanlara ise başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Bu düzeni değiştireceğimiz; tüm verileri gizleyen, saklayan, gaflarla halkın önüne serenlere karşı halkımız kazanana kadar mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı