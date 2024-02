Barış Alıcı: “Şampiyonluk için her şeyi yapacağım”

Barış şu şekilde konuştu: “Artık bizim için her maç bir final. Tabi ki çok daha gollü galibiyetler almak isteriz. Ama önemli olan kazanmaktı ve biz kazandığımız için mutluyuz. Daha erken golü bulabilsek çok daha farklı olabilirdi. Bundan sonra oynayacağımız diğer maçlarda daha iyisini yapmak için mücadele edeceğiz.

“ŞU AN İYİ DURUMDAYIM”

Eyüpspor maçında kasığımda biraz rahatsızlık hissetmiştim, ancak şu an iyi durumdayım. İnşallah ben de takımıma katkı vermeye devam ederim ve sene sonunda çok istediğimiz şampiyonluğa birlikte ulaşırız. Ben her zaman takımıma faydalı olmaktan, çalışmaktan çekinmem ve gocunmam.

“1, 15, 90. DAKİKA FARK ETMEZ”

Oynarım, oynamam ya da sonradan oyuna girerim, her zaman terimin son damlasına kadar bu forma için mücadele ederim. Tabii ki her oyuncu oynamak ister. Ben 1., 15. ya da 90. Dakika, süre bulduğum her anı iyi değerlendirip, olabildiğince mücadele etmeye devam edeceğim ve bu takımla şampiyonluk yaşamak için her şeyimi sahada vereceğim.”