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Barış Alıcı: “Şampiyonluk için her şeyi yapacağım”

Kocaelispor’un yetenekli kiralık oyuncusu Barış Alıcı, golleri ve asistleriyle 10 gole direkt etki etti. Barış, 1., 15. ya da 90. dakika, süre bulduğum her anı iyi değerlendirip, olabildiğince mücadele etmeye devam edeceğim, bu takımla şampiyonluk yaşamak için her şeyimi sahaya vereceğim” dedi

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Barış Alıcı: “Şampiyonluk için her şeyi yapacağım” mask

“HER MAÇ FİNAL”

Barış şu şekilde konuştu: “Artık bizim için her maç bir final. Tabi ki çok daha gollü galibiyetler almak isteriz. Ama önemli olan kazanmaktı ve biz kazandığımız için mutluyuz. Daha erken golü bulabilsek çok daha farklı olabilirdi. Bundan sonra oynayacağımız diğer maçlarda daha iyisini yapmak için mücadele edeceğiz.

“ŞU AN İYİ DURUMDAYIM”

Eyüpspor maçında kasığımda biraz rahatsızlık hissetmiştim, ancak şu an iyi durumdayım. İnşallah ben de takımıma katkı vermeye devam ederim ve sene sonunda çok istediğimiz şampiyonluğa birlikte ulaşırız. Ben her zaman takımıma faydalı olmaktan, çalışmaktan çekinmem ve gocunmam.

“1, 15, 90. DAKİKA FARK ETMEZ”

Oynarım, oynamam ya da sonradan oyuna girerim, her zaman terimin son damlasına kadar bu forma için mücadele ederim. Tabii ki her oyuncu oynamak ister. Ben 1., 15. ya da 90. Dakika, süre bulduğum her anı iyi değerlendirip, olabildiğince mücadele etmeye devam edeceğim ve bu takımla şampiyonluk yaşamak için her şeyimi sahada vereceğim.”
# barış alıcı, Maç

05 Şub 2024 - 13:38 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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