05 Şub 2024 - 13:42- Gündem G:

Bu binayı yıkmak için neden okulların açılmasını beklediniz?

Büşra BOZBAĞ
Büşra BOZBAĞ Tüm Haberleri
Bu binayı yıkmak için neden okulların açılmasını beklediniz? mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Amiral Karamürsel İlkokulu'nda 2 binada ara tatilin bitmesinin ardından yıkıma başlandı. Veliler bu yıkımın neden tatil boyunca yapılmadığını sorgulayarak karara tepki gösterdi.Amiral Karamürsel İlkokulu'ndaki iki binanın yıkılması için okulların açılmasının beklenmesi veliler tarafından tepkiyle karşılandı. Bütün yaz boyunca ve tatil boyunca yıkılmayan binalar okulların açılmasına 3 gün kala yıkıldı. Veliler ise bu durumdan endişe duyuyorlar. 

05 Şub 2024 - 13:42 - Gündem

Mahreç  Büşra Bozbağ

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.037.520 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL