Bu binayı yıkmak için neden okulların açılmasını beklediniz?

Amiral Karamürsel İlkokulu'nda 2 binada ara tatilin bitmesinin ardından yıkıma başlandı. Veliler bu yıkımın neden tatil boyunca yapılmadığını sorgulayarak karara tepki gösterdi.Amiral Karamürsel İlkokulu'ndaki iki binanın yıkılması için okulların açılmasının beklenmesi veliler tarafından tepkiyle karşılandı. Bütün yaz boyunca ve tatil boyunca yıkılmayan binalar okulların açılmasına 3 gün kala yıkıldı. Veliler ise bu durumdan endişe duyuyorlar.