Bu binayı yıkmak için neden okulların açılmasını beklediniz?

Amiral Karamürsel İlkokulu'nda 2 binada ara tatilin bitmesinin ardından yıkıma başlandı. Veliler bu yıkımın neden tatil boyunca yapılmadığını sorgulayarak karara tepki gösterdi.Amiral Karamürsel İlkokulu'ndaki iki binanın yıkılması için okulların açılmasının beklenmesi veliler tarafından tepkiyle karşılandı. Bütün yaz boyunca ve tatil boyunca yıkılmayan binalar okulların açılmasına 3 gün kala yıkıldı. Veliler ise bu durumdan endişe duyuyorlar.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.