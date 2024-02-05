Yusuf Abdioğlu: “Pozisyonda sorun yok, sonda sorun var”

“GOL KONUSUNDA DAHA ÇOK ÇALIŞMALIYIZ”

Kocaelispor’un deneyimli savunma oyuncusu Yusuf Abdioğlu, hem Adanaspor galibiyetini değerlendirdi, hem de bu hafta oynayacakları Boluspor maçına değindi. Abdioğlu, gol pozisyonu bulmakta sıkıntı çekmediklerini ancak sonuç almakta sıkıntı çektiklerini dile getirdi. Abdioğlu şu şekilde konuştu: “Bulduğumuz pozisyonları atamayınca böyle kısır sonuçlarla karşı karşıya kalıyoruz. Erken bir gol bulabilsek, skor anlamında çok daha rahat bir maç geçireceğiz. Pozisyona girmekte bir sorun yaşamıyoruz ancak sonuçlandırmakta büyük sorun yaşıyoruz. Böyle olunca da maçların son bölümünde sıkıntı yaşıyoruz. Demek ki bu konuda daha çok çalışmamız gerekiyor.

“TAKIMDA HERKES ÇOK YETENEKLİ”

Takımdaki herkes çok yetenekli ve bu yüzden Kocaelispor’da forma giyiyor. Atamadığımız goller ve bu sonuçlar bize yakışmıyor. Oyunun genelinde kanatlara iniyoruz, ortadan geliyoruz. Topu hücum bölgesine taşımakta sorun yaşamıyoruz ancak o bölgede gereken hareketliliği sağlayamıyoruz. Doğru yerlere doğru koşuları yapamıyoruz. Eğer bunları yapabilsek çok daha farklı skorlar elde etmemiz içten bile değil.

“SONRASINDA AH VAH ÇEKERİZ”

Takım olarak ne kadar çok geri dönüşleri doğru yapar ve birlikte hareket edersek o kadar iyi savunmamız olur. Adanaspor karşısında da son dakikada kullanılan köşe vuruşu dışında pozisyon vermedik. Ancak biraz önce dediğim gibi, eğer biz bulduklarımızı atamazsak böyle rakipler bir kere gelir ve golü bulur. Sonrasında da kaçan pozisyonlara ah vah çekeriz. O yüzden ilerleyen maçlarda gol bulmak konusunda çok daha becerikli olmalıyız.

“İNŞALLAH GALİBİYETLE AYRILACAĞIZ”

Boluspor sezonun ilk yarısında çok iyi olmasa da Yalçın Koşukavak ile yükselişe geçti ve iyi bir takım görüntüsü ortaya koyuyorlar. Ancak biz Kocaelispor’uz, her zaman zoru kolaya çevirmeyi bir şekilde başardık. İnşallah oradan da galibiyetle ayrılacağız.”