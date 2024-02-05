İNCİ TANELERİ VE YILMAZ ERDOĞAN UMUT VERDİ: ERDOĞANLARIN YIKTIĞI SANATI DİĞER ERDOĞAN KURTARIYOR

Kanal D’de yeni başlayan, milyonları bir anda ekran başına kilitleyen İnci Taneleri dizisi ile yönetmeni, senaristi ve başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan usta, hepimize umut verdi. ATV’nin artık saçma sapan hale gelen akıl ötesi dizisi Kardeşlerim mantıkları zorlarken, Kurtlar Vadisi’nden bozma dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz sayesinde sokaklar yine silahların gölgesinde yaşmayı sürdürüyor. Eline silah alan sokağa çıkıyor. Kadın cinayetleri, birbirini vuran kardeşler, arkadaşlar, ülkenin ayarını bozdu. Sokaklar Teksas’a döndü.

Bir göbek deliğinden ötürü Aleyna Tilki’ye sanatçı diyen güruh, gençliğin dengelerini bozdu. Sokakta 14-15 yaşında çocuklar, ona özenip teşhirci oldu, göbeklerini açarak gezmeye başladı…

Tam da bu arada imdadımıza Yılmaz Erdoğan usta yetişti…

Bir Demet Tiyatro ile evlerimize kültürel kaliteyi ve tiyatro sevgisini getiren Erdoğan, Vizontele 1-2, Organize İşler, Sazan Sarmalı, neşeli Hayat, Ekşi Elmalar ile sanat ve sinema tadını yeniden yaşattı.

Şimdi perşembe geceleri yayınlanmaya başlayan ve iki bölümü geride bırakan Erdoğan, usta işi bir esere imzasını attı bile.

Karısının ölümüyle hiç ilgisi olmamasına rağmen cinayeti üstlenen bir Edebiyat Öğretmenini canlandıran Erdoğan, diziyi hapisten çıkma sahnesiyle başlattı, soluk soluğa izlenen hale getirdi. Oto Gargara’da içeriye atılan siyasi suçluların durumunu hicveden Erdoğan, siyasal mizahta tabii ki rakipsiz. Bu dizi de saniye saniye izlenmesi gereken kalitede bir dizi.