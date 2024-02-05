İNCİ TANELERİ VE YILMAZ ERDOĞAN UMUT VERDİ: ERDOĞANLARIN YIKTIĞI SANATI DİĞER ERDOĞAN KURTARIYOR

Kanal D’de yeni başlayan, milyonları bir anda ekran başına kilitleyen İnci Taneleri dizisi ile yönetmeni, senaristi ve başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan usta, hepimize umut verdi. ATV’nin artık saçma sapan hale gelen akıl ötesi dizisi Kardeşlerim mantıkları zorlarken, Kurtlar Vadisi’nden bozma dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz sayesinde sokaklar yine silahların gölgesinde yaşmayı sürdürüyor. Eline silah alan sokağa çıkıyor. Kadın cinayetleri, birbirini vuran kardeşler, arkadaşlar, ülkenin ayarını bozdu. Sokaklar Teksas’a döndü.
Bir göbek deliğinden ötürü Aleyna Tilki’ye sanatçı diyen güruh, gençliğin dengelerini bozdu. Sokakta 14-15 yaşında çocuklar, ona özenip teşhirci oldu, göbeklerini açarak gezmeye başladı…
Tam da bu arada imdadımıza Yılmaz Erdoğan usta yetişti…
Bir Demet Tiyatro ile evlerimize kültürel kaliteyi ve tiyatro sevgisini getiren Erdoğan, Vizontele 1-2, Organize İşler, Sazan Sarmalı, neşeli Hayat, Ekşi Elmalar ile sanat ve sinema tadını yeniden yaşattı.
Şimdi perşembe geceleri yayınlanmaya başlayan ve iki bölümü geride bırakan Erdoğan, usta işi bir esere imzasını attı bile.
Karısının ölümüyle hiç ilgisi olmamasına rağmen cinayeti üstlenen bir Edebiyat Öğretmenini canlandıran Erdoğan, diziyi hapisten çıkma sahnesiyle başlattı, soluk soluğa izlenen hale getirdi. Oto Gargara’da içeriye atılan siyasi suçluların durumunu hicveden Erdoğan, siyasal mizahta tabii ki rakipsiz. Bu dizi de saniye saniye izlenmesi gereken kalitede bir dizi.
Kanal D’de yeni başlayan, milyonları bir anda ekran başına kilitleyen İnci Taneleri dizisi ile yönetmeni, senaristi ve başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan usta, hepimize umut verdi. ATV’nin artık saçma sapan hale gelen akıl ötesi dizisi Kardeşlerim mantıkları zorlarken, Kurtlar Vadisi’nden bozma dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz sayesinde sokaklar yine silahların gölgesinde yaşmayı sürdürüyor. Eline silah alan sokağa çıkıyor. Kadın cinayetleri, birbirini vuran kardeşler, arkadaşlar, ülkenin ayarını bozdu. Sokaklar Teksas’a döndü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
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Sanat Nedir? - sanat nedir?Sanat dediğiniz kadınların dişiliğini ön plana çıkaran görüntülermidir,kadınların pavyon dansı yapmasımıdır,kadınların göğüslerine kadar açık dekolte giydiği elbisemidir,kadınların mini etek giyerek bacaklarını komple göstermesimidir? Dizi,film ve tiyatrolarımızda kadınlarımızın bu şekilde dişiliğini ön plana çıkaran sahneler oluncamı sanat olmuş oluyor?Bırakın Allah aşkına...Sanat bir toplumun gelenek görenekleriyle bezenmiş konuların harmanlanarak sahnelenip gösterilmesidir.Sanat kadınlarımızın dişiliğini değilde ,kadınlarımızın toplumdaki sarsılmaz yerlerinin belirtilmesi, öne çıkartılması, değerli olduklarını gösteren sahnelerdir.Sanat çoluk çocuğumuza,biz yetişkinlere izlerken edep ve haya prensiplerini ön planda tutarak ,anlattığı konularla bizleri gerçek benliğimiz kültürümüzde tarih gezmesine götüren hayal kurduran ailece izlediğimiz film,dizi ve tiyatro oyun sahneleridir...Sanat toplumun değerlerine saygı duymaktır...Sanat konusunda bile kutuplaşma ve ötekileştirme ne yazıkki hat safada
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.