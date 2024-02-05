TMMOB 6 Şubat Depremi şehitlerini anacak

Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu, 6 Şubat Depremi'nin yıl dönümü neticesiyle meşlaeli yürüyüş ve basın açıklaması yapacak. 6 Şubat Saat 18:30'da Belediye İş Hanı Önünden Anıt Park'a kadar meşaleli yürüyüş gerçekleştirilecek. Saat 19.00'da ise basın açıklaması ve anma gerçekleştirilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.