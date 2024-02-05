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TMMOB 6 Şubat Depremi şehitlerini anacak

DİLEK COŞGUN
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TMMOB 6 Şubat Depremi şehitlerini anacak mask
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Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu, 6 Şubat Depremi'nin yıl dönümü neticesiyle meşlaeli yürüyüş ve basın açıklaması yapacak. 6 Şubat Saat 18:30'da Belediye İş Hanı Önünden Anıt Park'a kadar meşaleli yürüyüş gerçekleştirilecek. Saat 19.00'da ise basın açıklaması ve anma gerçekleştirilecek.
# TÜRK

05 Şub 2024 - 14:16 - Gündem

Mahreç  Dilek Coşgun

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