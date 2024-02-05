TMMOB 6 Şubat Depremi şehitlerini anacak

Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu, 6 Şubat Depremi'nin yıl dönümü neticesiyle meşlaeli yürüyüş ve basın açıklaması yapacak. 6 Şubat Saat 18:30'da Belediye İş Hanı Önünden Anıt Park'a kadar meşaleli yürüyüş gerçekleştirilecek. Saat 19.00'da ise basın açıklaması ve anma gerçekleştirilecek.