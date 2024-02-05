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Her Miraç insanoğlu için bir sınavdır  

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yayınladığı bir mesajla İslâm dünyasının ve Kocaelili hemşehrilerinin Miraç Kandilini kutladı.  

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Her Miraç insanoğlu için bir sınavdır   mask

Başkan Büyükakın, Miraç’ın biz insanoğlunu ilgilendiren yönünün, öneminden daha çok sonucu ve bu sonuçtan alınabilecek işaret ve mesajlar olduğunu dile getirerek” Peygamberimizin, Yüce Allah’ın huzuruna yükseldiği en büyük mucizelerden biri olan Miraç gecesi, Resulullah’ın nezdinde tüm insanlığa sunulmuş sonsuz bir yükseliş iklimidir. Bu çizgide yaşayarak gerçek kulluğa erişebiliriz.” dedi.

 

Mübarek üç ayları idrak ettiğimiz bu günlerde, içinde barındırdığı mübarek gecelerden olan ’Miraç Kandil’ini kutlamanın mutluluğu içerisinde olduğumuzu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın” Bu gecenin özünde; her türlü kötülükten arınma, insanlığın yararına değerler üretme, fedakârlık, paylaşma, sorumluluk ve ilahi emirlere teslimiyet göstererek yüce mertebelere erişmek vardır. Maalesef dünyamızda Filistin başta olmak üzere mazlum insanlar büyük acılar çekmekte. Mazlum coğrafyasında yaşayanlara bu gecede bol bol dua edelim. Gelip geçici dünya hayatındaki ihtiraslardan dolayı yaşanan savaşların son bulması, barış ve kardeşlik için ellerimizi açalım. ”dedi.

 

Her Miraç’ın bir sınav olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın sözlerine şöyle devam etti “ Peygamber Efendimize Miraç’ın bir sınav olduğu gibi, insanoğluna da sınav özelliği vardır. Bu sınavdan layıkıyla çıkmayı tüm insanlığa nasip eylesin Yüce Allah. Bütün hemşehrilerimin mübarek Miraç Kandili’ni tebrik eder; şehrimize, ülkemize hayırlar getirmesini dilerim. İslâm âleminin birlik ve beraberliğine, bütün insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ederim"

# büyük, ifade, Tahir Büyükakın

05 Şub 2024 - 14:22 - Gündem

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