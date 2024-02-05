- Gündem

Çınar Ekibi yeni haftaya  Gökçeören Köyü ziyaretiyle başladı

İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, Gökçeören Köyü’ne gerçekleştirdiği ziyarette Başkan Hürriyet’in selamını ileterek köy sakinlerinin taleplerini dinledi

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Çınar Ekibi yeni haftaya  Gökçeören Köyü ziyaretiyle başladı mask
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, olumsuz hava koşullarına aldırmadan köyleri gezmeye ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Gerçekleştirdiği ziyaretlerde gönüllere dokunan Çınar Ekibi, son olarak Gökçeören Köyü sakinlerinin kapısını çaldı.

KÖY SAKİNLERİ TEŞEKKÜR ETTİ

Gökçeören Köyü’nde çalınmadık kapı bırakmayan Çınar Ekibi vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek, takdim ettiği küçük hediyelerle yüzlerde tebessüm bırakmayı başardı. Gökçeören Köyü sakinleri de yaptıkları ziyaretten ötürü Çınar Ekibi ve Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür etti.
# talep, Hava

05 Şub 2024 - 14:23 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.037.520 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL