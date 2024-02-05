KOTO’dan 6 Şubat Depremleri’nin yıldönümünde ‘kentsel dönüşüm’ farkındalık sergisi

6 Şubat 2023 günü Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde 9 saat arayla meydana gelen 7 üstü depremler Maraş başta olmak üzere 10 ilde ağır yıkımlara yol açmış, resmi rakamlara göre en az 53 bin 537 vatandaşımız yaşamını yitirmişti. Kocaeli Ticaret Odası, Kahramanmaraş Depremleri’nin yıldönümünde anlamlı bir etkinliğe imza atıyor.

ÇARPICI FOTOĞRAFLAR

KOTO Hizmet Binası’nın ana girişinde fotoğraf sergisi düzenleyen Oda, 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi ve 6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri’nde yıkılan yapı stokuna çarpıcı fotoğraf kareleriyle dikkat çekerek, kentsel dönüşümün hayati önemine vurgu yapıyor.

BAŞKAN BULUT’TAN ANMA MESAJI

“Depremi Unutma! Kentsel Dönüşümü İhmal Etme!” isimli farkındalık sergisinin bir ay süreyle açık kalacağını duyuran KOTO Başkanı Necmi Bulut, depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımızı da yad ederek, “Kentsel dönüşümle depremi yenebilir, bu coğrafyanın kaderini el birliğiyle değiştirebiliriz. Bu vesileyle depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabırlar diliyorum” dedi.