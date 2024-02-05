05 Şub 2024 - 14:47- Spor G:

TANKE VE REİS 3’NCÜ KOCAELİSPOR 4’ÜNCÜ

Trendyol 1.Lig’de 2. yarıda 3 hafta geride kaldı. Sezona yine yengiyle ve yine Tarzan’a yenilerek başlayan Kocaelispor’un, 2024’teki ilk üç haftanın istatistikleri de belli oldu. Sezon başından bu yana Tanke 10 golle, Reis Amaral ise 6 asist ve 19 şut pasıyla üçüncü sırada yer aldı.

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
TANKE VE REİS 3’NCÜ KOCAELİSPOR 4’ÜNCÜ mask

1.Lig’de 21.hafta geride kalırken; ilk yarıdan bu yana devam eden istatistik yarışında Tanke yerini korudu, Amaral üçüncü sıraya geriledi. Brezilyalı Sambacı, skandal Manisa deplasmanında hakem tarafından doğranırken, Altay maçında attığı golle 3 puanı kazandıranlardan biri oldu. Tanke, yine tek golle biten Adana iç saha maçında ise egoistliğiyle öne çıktı ve tepki aldı.
Pazar günü deplasmanda oynanacak maç öncesinde, Eyüplü Ahmet Kutucu ve Gianni Bruno 12’şer golle zirvede yer aldı. Asist ve şut pası sıralamasında ise yedek kalmaya başlayan Portekizli Reis Amaral, 6 asist ve 19 şut pasıyla üçüncü sırada yer aldı. Sakaryalı Muhteşem Süleyman 7 asist ve 39 şut pası, Eyüplü Caner Erkin ise 6 asist 55 şut pasıyla ikinci sıraya yükseldi.
Ligde averajla, Göztepe ile ikinciliği paylaşan Kocaelispor, takım istatistiklerinde iki kategoride ilk dörde girdi. Maç başına şut ortalamasında lider Eyüp 13.05 ile ilk sırayı aldı, Göztepe ise 12.24 ile ikinci sıraya, Bandırma 11.10 ile üçüncü sıraya oturdu. Kocaelispor, 10.05 ile dördüncü sıraya yükseldi.

 

Gol Krallığı

Gianni Bruno

12

Ahmed Kutucu

12

Douglas Tanque

10

Prince Obeng Ampem

9

Eren Tozlu

9

Asist / Şut Pası

Burak Süleyman

7 / 39

Caner Erkin

6 / 55

Joao Amaral

6 / 19

Burak Çoban

5 / 32

Yonathan del Valle

5 / 29

 

Şut / Maç

Eyüpspor

13,05

Göztepe

12,24

Bandırmaspor

11,10

Kocaelispor

10,05

Sakaryaspor

9,71

İsabetli Şut / Maç

Eyüpspor

7,00

Göztepe

5,29

Bandırmaspor

5,19

Çorum FK

5,00

Kocaelispor

4,67

 

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05 Şub 2024 - 14:47 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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