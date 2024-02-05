Başkan Hürriyet: Miraç Kandili tüm insanlığa hayırlar getirsin

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yarın akşam idrak edilecek Miraç Kandili sebebiyle bir mesaj yayınladı. Başkan Hürriyet, mesajında şu ifadeleri kullandı: Peygamber Efendimizin, Yaradan’ın huzuruna yükseldiği gece olan Miraç Kandili’nin tüm insanlığa hayırlar getirmesini; ibadetle geçireceğimiz bu mübarek gecede edilen tüm duaların kabul olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam âleminin Miraç Kandili’ni tebrik ediyorum.