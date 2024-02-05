İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yarın akşam idrak edilecek Miraç Kandili sebebiyle bir mesaj yayınladı. Başkan Hürriyet, mesajında şu ifadeleri kullandı: Peygamber Efendimizin, Yaradan’ın huzuruna yükseldiği gece olan Miraç Kandili’nin tüm insanlığa hayırlar getirmesini; ibadetle geçireceğimiz bu mübarek gecede edilen tüm duaların kabul olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam âleminin Miraç Kandili’ni tebrik ediyorum.
- Yaşam
Başkan Hürriyet: Miraç Kandili tüm insanlığa hayırlar getirsin
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, birçok manevi duyguyu içinde barındıran Miraç Kandili’nin birlik ve beraberliğimizi arttırmaya vesile olmasını dileyerek İzmitlilerin ve tüm İslam âleminin kandilini tebrik etti
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.