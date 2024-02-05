Pera Sahnesinde yer bulan Hürriyet'e Kongre Merkezi verilmedi

Geçtiğimiz yıl için planlanan fakat Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle ertelenen İzmit'in efsane Belediye Başkanı Leyla Atakan'ın hayatını anlatan Leyla Hanım filminin galası, bu yıl görkemli bir törenle 11 Şubat tarihinde yapılacak. Gala öncesi sıkı bir çalışma temposuna giren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet filmin tanıtımı için çalışmalarını sürdürüyor.

İSTANBUL GALASI PERA'DA

Filmin İzmit Galası'nın ardından tarihi Pera Sahnesinde de İstanbul Galası'nın yapılacağı ve konu ile ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

1 YIL ÖNCEDEN BELLİ OLMASINA RAĞMEN VERİLMEDİ

Öte yandan filmin gösteriminin yapılması beklenen Kocaeli Büyükşehir tarafından yönetilen Kocaeli Kongre Merkezi gala için İzmit Belediyesi'n verilmedi. 1 yıl önceden tarihi belli olan ve Leyla Atakan'ın ölüm yıldönümünde gerçekleştirilecek olan gala için Kongre Merkezi yerine Süleyman Demirel Kültür Merkezi 'nin verilmesi halkın katılımını etkileyeceği düşünülüyor.

KONGRE MERKEZİ 4 BİN SDKM BİN

Kongre Merkezinde Fuaye alanına da kurulacak olan sahne ile birlikte yaklaşık 4 bin kişinin katılacağı Gala'nın SDKM'de gerçekleşmesi durumunda ise yaklaşık bin kişinin katılabileceği ve halkın mağdur olacağı düşünülüyor.