05 Şub 2024 - 15:17- Siyaset G:

BTP'nin çalışmaları devam ediyor

DİLEK COŞGUN
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BTP'nin çalışmaları devam ediyor mask

Bağımsız Türkiye Partisi`ne sempati duyan vatandaşlar üye katılım toplantısı ile partiye katılım sağladılar.Toplantıya Bağımsız Türkiye Partisi Kocaeli İl Başkanı Abdullah Erdem, Körfez ilçe Başkanı İrfan Barutçu,Belediye Başkan Adayı Gülsüm Demir ve diğer partililer katıldı. Üye olan yeni parti mensupları artık mevcut yönetimden sıkıldıklarını ve arayış içinde ki bu zamanda Bağımsız Türkiye partisi ile tanışıp üye olmaktan mutlu olduklarını dile getirdiler. Partiye yeni katılım sağlayan üyelerin rozetlerini İl Başkanı Abdullah Erdem taktı.
# türkiye, yeni

05 Şub 2024 - 15:17 - Siyaset

Mahreç  Dilek Coşgun

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