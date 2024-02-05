Bağımsız Türkiye Partisi`ne sempati duyan vatandaşlar üye katılım toplantısı ile partiye katılım sağladılar.Toplantıya Bağımsız Türkiye Partisi Kocaeli İl Başkanı Abdullah Erdem, Körfez ilçe Başkanı İrfan Barutçu,Belediye Başkan Adayı Gülsüm Demir ve diğer partililer katıldı. Üye olan yeni parti mensupları artık mevcut yönetimden sıkıldıklarını ve arayış içinde ki bu zamanda Bağımsız Türkiye partisi ile tanışıp üye olmaktan mutlu olduklarını dile getirdiler. Partiye yeni katılım sağlayan üyelerin rozetlerini İl Başkanı Abdullah Erdem taktı.
05 Şub 2024 - 15:17- Siyaset Güncelleme:
BTP'nin çalışmaları devam ediyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.