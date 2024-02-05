BTP adaylarını tanıttı!

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Başkent Ankara’da aday tanıtım programı düzenledi. Yoğun katılımın olduğu programda 24 il, 130 ilçe belediye başkan adayı tanıtıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programa ilgi büyüktü. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş da rahatsız olmasına rağmen programa katıldı.
“Türkiye'nin her yerinde adaylarımızı çıkarıyoruz”
Programda konuşan BTP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara İl Başkanı Ahmet Burak Güven, “BTP son 3 yılda üye sayısını 4 kat artırdı. Bu seçimde Türkiye'nin her yerinde adaylarımızı çıkarıyoruz. 81 ilde, 922 ilçede, 393 beldede belediye başkan adayları ve il meclisi ve belediye meclis üyesi adaylarımızı çıkarıyoruz. Seçmenimizin önüne çare ve çözüm sunuyoruz, alternatif sunuyoruz. Bugün burada adaylarımızın bir kısmını tanıtacağız. Bölge bölge, il il aday tanıtım programlarımız devam edecek” dedi.
BTP lideri adaylarla katılımcıları selamladı
Programda BTP adaylarının kısa videolarla kendini tanıttığı sinevizyon gösterimi yapıldı ve bazı adaylar da sahneye çıkarak, kısa konuşmalar yaptı. Daha sonra gruplar halinde sahneye gelen adaylar, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş ile birlikte katılımcıları selamladı.
Hüseyin Baş’tan sessiz mesaj
Sahneye gelen adaylarla tek tek el sıkışıp katılımcıları selamlayan BTP lideri Hüseyin Baş, ses tellerinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle konuşma yapmadı, ancak kısa bir videolu mesaj yayınladı.Kendisi de sahnedeyken salonda okutulan mesajında Hüseyin Baş, “Ses tellerimde rahatsızlık var. O yüzden konuşamıyorum ama endişe etmeyin biz sessiz de mücadele ederiz” dedi.
İşte açıklanan BTP adayları
BTP’nin Ankara’da düzenlenen programla ilan edilen büyükşehir ve il belediye başkan adayları şöyle;
Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Melek Çatalbaş
Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hasan Öztürk
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Battal Çetine
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ömer Faruk Boztepe
Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Şireci
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muzaffer Yağmur
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ömer Turan
Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lisan Yolay
Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Garip Can Coşkun
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ali Türk
Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muammer Belen
Karaman Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Kaplan
Niğde Belediye Başkan Adayı Himmet Göktaş
Osmaniye Belediye Başkan Adayı Alparslan Kaya
Kilis Belediye Başkan Adayı Alaaddin Özkar
Nevşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Özçam
Aksaray Belediye Başkan Adayı İbrahim Doğan
Sivas Belediye Başkan Adayı Necati Kılınç
Amasya Belediye Başkan Adayı Şükrü Conkar
Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Ahmet Tonbaz
Bingöl Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Ay
Artvin Belediye Başkan Adayı Nuri Keskin
Rize Belediye Başkan Adayı Hasan Peçe
Giresun Belediye Başkan Adayı Rüstem Ege Erzincan
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.