BTP adaylarını tanıttı!

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Başkent Ankara’da aday tanıtım programı düzenledi. Yoğun katılımın olduğu programda 24 il, 130 ilçe belediye başkan adayı tanıtıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programa ilgi büyüktü. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş da rahatsız olmasına rağmen programa katıldı.

“Türkiye'nin her yerinde adaylarımızı çıkarıyoruz”



Programda konuşan BTP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara İl Başkanı Ahmet Burak Güven, “BTP son 3 yılda üye sayısını 4 kat artırdı. Bu seçimde Türkiye'nin her yerinde adaylarımızı çıkarıyoruz. 81 ilde, 922 ilçede, 393 beldede belediye başkan adayları ve il meclisi ve belediye meclis üyesi adaylarımızı çıkarıyoruz. Seçmenimizin önüne çare ve çözüm sunuyoruz, alternatif sunuyoruz. Bugün burada adaylarımızın bir kısmını tanıtacağız. Bölge bölge, il il aday tanıtım programlarımız devam edecek” dedi.

BTP lideri adaylarla katılımcıları selamladı



Programda BTP adaylarının kısa videolarla kendini tanıttığı sinevizyon gösterimi yapıldı ve bazı adaylar da sahneye çıkarak, kısa konuşmalar yaptı. Daha sonra gruplar halinde sahneye gelen adaylar, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş ile birlikte katılımcıları selamladı.

Hüseyin Baş’tan sessiz mesaj



Sahneye gelen adaylarla tek tek el sıkışıp katılımcıları selamlayan BTP lideri Hüseyin Baş, ses tellerinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle konuşma yapmadı, ancak kısa bir videolu mesaj yayınladı.Kendisi de sahnedeyken salonda okutulan mesajında Hüseyin Baş, “Ses tellerimde rahatsızlık var. O yüzden konuşamıyorum ama endişe etmeyin biz sessiz de mücadele ederiz” dedi.



İşte açıklanan BTP adayları



BTP’nin Ankara’da düzenlenen programla ilan edilen büyükşehir ve il belediye başkan adayları şöyle;

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Melek Çatalbaş

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hasan Öztürk

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Battal Çetine

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ömer Faruk Boztepe

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Şireci

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muzaffer Yağmur

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ömer Turan

Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lisan Yolay

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Garip Can Coşkun

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ali Türk

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muammer Belen

Karaman Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Kaplan

Niğde Belediye Başkan Adayı Himmet Göktaş

Osmaniye Belediye Başkan Adayı Alparslan Kaya

Kilis Belediye Başkan Adayı Alaaddin Özkar

Nevşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Özçam

Aksaray Belediye Başkan Adayı İbrahim Doğan

Sivas Belediye Başkan Adayı Necati Kılınç

Amasya Belediye Başkan Adayı Şükrü Conkar

Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Ahmet Tonbaz

Bingöl Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Ay

Artvin Belediye Başkan Adayı Nuri Keskin

Rize Belediye Başkan Adayı Hasan Peçe

Giresun Belediye Başkan Adayı Rüstem Ege Erzincan