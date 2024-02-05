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Çorum'da deprem!

Çorum'un İskilip ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Çorum'da deprem! mask

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Çorum'un İskilip ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir  deprem meydana geldi.

Saat 14.46 sıralarında gerçekleşen depremin derinliği 13.75 kilometre olarak ölçüldü. 
# ÇORUM, Deprem

05 Şub 2024 - 15:29 - Asayiş

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