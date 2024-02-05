Şarkıcı Doja Cat, Grammy'ye 'Dilara Fındıkoğlu' dövmesiyle katıldı

Bu yıl 66'ncı kez düzenlenen Grammy Ödülleri, dün akşam gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.
En İyi Pop Solo Performansı, En İyi Melodik Rap Performansı ve En İyi Rap Şarkısı ödüllerine aday gösterilen şarkıcı Doja Cat, törene Dilara Fındıkoğlu imzalı şeffaf korse elbisesi ve gözlükleriyle katıldı.
Şarkıcı, elbisenin yanı sıra alnına Dilara Fındıkoğlu'nun adını yazdırdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.