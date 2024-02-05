KOHAYDER Başkanı Çelikkaya başıboş köpek sorunun nasıl çözüleceğini anlattı!

Ülkemizde ve Kocaeli’de başıboş sokak köpek sorunu uzun süredir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Başıboş köpek sorununun çözümüne ilişkin gazetemize konuşan KOHAYDER Başkanı Semra Çelikkaya konuşmasında şunları söyledi,

20 YILDIR KIŞIRLAŞTIRILMA İŞİ İYİ YAPILMIYOR

“Bu sorun kısırlaştırma ile çözülür. Belediyeler 19-20 yıldır bu kısırlaştırma işini yapmıyorlar. Yapıyormuş gibi yapıyorlar. Bizim asıl sıkıntımız popülasyon fazla olması. Köpeklerin içinde saldırgan olanları varsa kanun yolu da açık belediye köpeği alır ve ömür boyu bakar. Belediyelere bu konuda bir yaptırım uygulanmıyor. Yasa ve yönetmelik bir görev vermiş fakat uygulanmıyor.

BELEDİYELERİN NEREYE ATTIĞINI BİLMİYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuda düzgün ve uygun şeyler yapıyor. Baktı ki belediyeler işlerini yapmıyorlar. Dedi ki 2023 yılından itibaren nüfusu 100 binin üzerinde olan her belediye kısırlaştırma ve bakım evi yapmak zorunda bütçenin de binde 5’ini buraya ayırmak zorunda dedi. İzmit Belediyesi’nin en azından nereye attığını biliyoruz. Diğer belediyelerin nereye attığı bilmiyoruz.

SOKAK HAYVANI SAYISININ 3 MİLYON OLDUĞUNU TAHMİN EDİYORUZ

Türkiye’de bin 400’ün üzerinde il, ilçe ve belde belediyesi var. Bunların 900 küsüründe hala bir bakım evi yok. Diyorsunuz ki çok fazla sokak hayvanı var. Siz yasanın size verdiğini yapmıyorsunuz. Nasıl olacak bu iş? Ülke genelindeki popülasyona bakacak olursak eğer Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre kedi köpek dahil sokak hayvanı sayısını 3 milyon civarı olduğunu tahmin ediyoruz.

1 YILDA BU SORUNU ÇÖZERİZ

Başiskele Belediyesi bu konuda görevini düzgün yapan belediyelerden bir tanesi bakım evi kurulduğundan beri bin 600’e yakın köpek kısırlaştırdı. Burada konu işini yapmayan belediyelere gerekli yaptırımların yapılmasıdır. Örnek verelim diyelim ki Türkiye genelinde bin 400 il , ilçe ve belde belediyesinde bin tanesinde kısırlaştırma merkezi olsun günde sadece 10 kısırlaştırma yapsa bir günde 10 bin köpek eder. 1 ayda 200 bin bir yılda ise 2 milyon köpek kısırlaşır. Biz bir yılda bu sorunu çözeriz.”