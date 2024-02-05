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37 bin makaron ve 58 kilo tütün ele geçirildi

Kocaeli'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 37 bin 240 makaron, 58 kilogram tütün ve 545 gram kubar esrar ele geçirildi.

İhlas Haber Ajansı
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37 bin makaron ve 58 kilo tütün ele geçirildi mask

 
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Gebze ve Körfez'de operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda 37 bin 240 makaron, 58 kilogram kıyılmış kaçak tütün ve 545 gram kubar esrar ele geçirildi. Olaya ilişkin 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

05 Şub 2024 - 15:57 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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