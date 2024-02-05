Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Gebze ve Körfez'de operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda 37 bin 240 makaron, 58 kilogram kıyılmış kaçak tütün ve 545 gram kubar esrar ele geçirildi. Olaya ilişkin 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
- Asayiş
37 bin makaron ve 58 kilo tütün ele geçirildi
Kocaeli'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 37 bin 240 makaron, 58 kilogram tütün ve 545 gram kubar esrar ele geçirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.