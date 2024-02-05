37 bin makaron ve 58 kilo tütün ele geçirildi



Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Gebze ve Körfez'de operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda 37 bin 240 makaron, 58 kilogram kıyılmış kaçak tütün ve 545 gram kubar esrar ele geçirildi. Olaya ilişkin 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.