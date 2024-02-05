Apartmanın birinci katında çıkan yangın korkuttu

Yangın, Gebze ilçesi Adem Yavuz mahallesi 2344 sokakta bulunan apartmanın birinci katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple apartmanın birinci katında yangın çıktı. Durumu fark eden ev sahibi ikametten çıkarak itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde yangın kısa sürede söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.