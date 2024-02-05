ŞUBAT AYI MEYVELERİ

A.OKAN ÇAĞLAR/NURÇİN ÇAĞLAR
Biz her sabah kahvaltının sonunda bir porsiyon düşük glisemik indeksli meyve yiyoruz. Ben her gün yediğim meyveyi @a.okancaglar hesabımda hikayelerde paylaşıyorum. (Ketojenik diyet yaptığımız zamanlar hariç)
Sağlıklı beslenenler sebze ve meyveleri mevsiminde yemeye özen gösteriyor çünkü mevsim dışında yetişen sebzeler seralarda bol miktarda yapay gübre ve tarım ilacıyla yetiştiriliyor. Serada yetişen sebze ve meyveleri yemediğimiz gibi “naylon altı” üretilmiş ürünleri de yemiyoruz. Bunun nedenlerini açıklayan “Naylon Altı Ürünleri Neden Yemiyoruz” başlıklı yazımızı okumadıysanız okumanızı öneririz.
Şubat ayı meyveleri:
1- Elma
2- Ayva
3- Armut (kış armudu, ör. Deveci, Ankara)
4- Muz (yerli)
5- Portakal
6- Greyfurt
7- Limon
8- Kumkuat
9- Avokado
Sağlıklı Yaşıyoruz® @saglikliyasiyoruzcom
İllüstrasyon: Bilge Keysan @bilgekeysan
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.