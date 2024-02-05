ŞUBAT AYI MEYVELERİ

A.OKAN ÇAĞLAR/NURÇİN ÇAĞLAR

Biz her sabah kahvaltının sonunda bir porsiyon düşük glisemik indeksli meyve yiyoruz. Ben her gün yediğim meyveyi @a.okancaglar hesabımda hikayelerde paylaşıyorum. (Ketojenik diyet yaptığımız zamanlar hariç)

Sağlıklı beslenenler sebze ve meyveleri mevsiminde yemeye özen gösteriyor çünkü mevsim dışında yetişen sebzeler seralarda bol miktarda yapay gübre ve tarım ilacıyla yetiştiriliyor. Serada yetişen sebze ve meyveleri yemediğimiz gibi “naylon altı” üretilmiş ürünleri de yemiyoruz. Bunun nedenlerini açıklayan “Naylon Altı Ürünleri Neden Yemiyoruz” başlıklı yazımızı okumadıysanız okumanızı öneririz.

Şubat ayı meyveleri:

1- Elma

2- Ayva

3- Armut (kış armudu, ör. Deveci, Ankara)

4- Muz (yerli)

5- Portakal

6- Greyfurt

7- Limon

8- Kumkuat

9- Avokado

Sağlıklı Yaşıyoruz® @saglikliyasiyoruzcom

İllüstrasyon: Bilge Keysan @bilgekeysan