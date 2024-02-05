Vehbi Gündüz, 3. dönem için aday!

31 Mart Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde bir yandan seçime girecek olan siyasi partilerin aday belirleme çalışmaları ve sahadaki programları devam ederken diğer taraftan da mahallelerdeki muhtarlık yarışı dikkat çekecek hale geldi. Kocaeli genelinde muhtar adayı olan isimlerin fazla oluşu bu alandaki heyecanın belediye başkanı ve meclis üyelikleri ile ilgili seçimi gölgede bırakıyor.

GÜNDÜZ YENİDEN ADAY

Heyecanın üst düzeyde yaşandığı bölge olan Kartepe’nin Suadiye Mahallesi’nde de büyük bir heyecan yaşanıyor. 2014 ve 2019 yıllarındaki seçimleri kazanarak mahalle muhtarlığını iki dönemdir sürdüren Vehbi Gündüz de yeni dönem için bir kez daha adaylığını ilan etti. Bölgesinde çok sevilen, yaptığı çalışmalar ve kurduğu diyaloglarla Suadiye halkının güvenini kazanan Gündüz, adaylığını şu sözlerle kamuoyuna duyundu:

“YENİ DÖNEM İÇİN ADAYIM”

“Değerli Suadiye Mahallesi sakinleri; öncelikle şahsıma 2014 ve 2019 seçimlerinde gösterdiğiniz güven ve destekleriniz için teşekkür ederim. Ben Suadiye Mahallemizin mevcut muhtarı Vehbi Gündüz olarak bugüne kadar olan edindiğim tecrübelerimle, daha güçlü bir Suadiye birlikteliği oluşturmak amacı ile 31 Mart seçimlerinde yeniden muhtarlığa aday olacağım. Biz bu yolculuğa bütün bir Suadiye halkı ile birlikte çıkmıştık. Aza arkadaşlarımızla birlikte her konuda öncü, eksikleri tamamen giderilmiş, yerel yönetimle diyalogları güçlü olan ve Suadiyelilik bilincinin hakim olduğu bir dönem için bir kez daha buradayız ve göreve hazırız.”