Ford Otosan dünyadaki rakiplerini bir bir geçti! Dünya devinin de ensesinde

Gazeteci Emre Özpeynirci'nin sosya medyada paylaştığı verilere göre Ford Otosan'ın piyasa değeri Volvo, Mazda, Mitsubishi gibi köklü markalardan daha değerli. Fransız otomotiv devi Renault’un da ensesinde. Özpeynirci'nin paylaşımı ise şu şekilde;

RENAULT'UN ENSESİNDE

Dünyada 62 otomotiv üreticisinin toplam piyasa değeri 2 trilyon doların üzerinde. Tesla'nın 598 milyar doları aşan piyasa değeriyle zirvede yer aldığı listenin 32. sırasında 10,3 milyar dolarlık değeriyle Ford Otosan, 42. sırasında ise 4,1 milyar dolarlık değeriyle Tofaş yer alıyor. İşin ilginç yanı; Ford Otosan piyasa değeri açısından 30 devi geride bırakırken, bunlar arasında Volvo, Geely, Xpeng, Mazda, Lucid, Mitsubishi gibi global markalar yer alıyor.

Ford Otosan, 11,1 milyar dolarlık değeriyle 30. sırada yer alan Fransız otomotiv devi Renault’un da ensesinde. İşte 50 otomotiv üreticisinin güncel piyasa değerleri (milyar $)

1) Tesla 598,4

2) Toyota 273,1

3) Porsche 81,2

4) Mercedes 74,8

5) BMW 70,2

6) Stellantis 69,77)

7) Volkswagen 69

8) Ferrari 68,8

9) BYD 66,2

10) Honda 54,2

11) Ford 48,5

12) GM 44,9

13) Hyundai 40.5

14) Maruti Suzuki 40,4

15) Tata 38,7

16) Kia 35,3

17) Lia Auto 28,6

18) Mahindra 24,9

19) Suzuki Motor 22,8

20) SAIC 22,1

21) Great Wall 19,4

22) Nissan 15,7

23) Chongqing Changan 15

24) Subaru 15

25) Rivian 14,9

26) VinFast 13,3

27) Seres Group 12,3

28) NIO 11,6

29) Hotai Motor 11,4

30) Renault 11,12

31) Isuzu 10,45

32) Ford Otosan 10,34

33) Volvo Car 10,32

34) Geely 9.8

35) GAC 9,5

36) Xpeng 7,7

37) Mazda 7,6

38) Lucid 7,5

39) Polaris 5,1

40) FAW 4,9

41) Mitsubishi 4,5

42) Tofaş 4,1

43) Polestar 3,7

44) JAC 3,5

45) Dongfeng 3,2

46) Leapmotor 3,1

47) Yulon 2,3

48) Aston Martin 1,9

49) NWTN 1.8

50) Nikola 0,8