Altında Powell etkisi

Cuma günü tahminlerden güçlü gelen ABD tarım dışı istihdam verisi de piyasalarda Mart ayıında faiz indirim beklentilerini azalttı. Fedin gelecek ay faiz indirim beklentisi yüzde 18 olarak fiyatlanıyor.
Faiz indiriminin hızlı olmayacağı beklentisi doları desteklerken altın geriledi.
Altın fiyatları bu sabah Singapurda yüzde 0,4 düşüşle 2,029 dolarda işlem görüyor. Bloomberg Dolar Spot Endeksi yükselirken gümüş ve paladyum geriledi.
Cuma gününü yüzde 0,36 düşüşle 1997 liradan tamamlayan altının gram fiyatı yeni haftaya da düşüşle başladı. Gram altın saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 1992 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 340 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 610 liradan satılıyor.
Kaynak: Bloomberg HT
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.