İstifayı düşünen vekilleri Kılıçdaroğlu engelledi

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Ankara’da Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki çalışma ofisine gelen ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığı ifade ediliyor. CHP Genel Merkezi’ne giden örgütlerin, partililerin ikinci adresinin Kılıçdaroğlu’nun çalışma ofisi olduğu belirtiliyor. Kılıçdaroğlu’nun kendisini ziyarete gelen, partiden ayrılmak isteyen ve başka partiden aday olmak isteyen partililere, “Partinin başarısı için çalışın. İstifa etmeyin. Parti içinde kalın. Başka partilerden aday olmayın. CHP güçlü kalmalı. Sahada çalışın” dediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’na yakın kurmay, istifa etmek isteyen birkaç milletvekilinin istifasını Kılıçdaroğlu’nun engellediğini belirterek, şunları söyledi: “Belediye başkan adayı atamalarından sonra birkaç milletvekili arkadaş istifayı düşündü. Birkaç milletvekili istifa etmek istedi, atamalara tepki göstermek için, kendi illerindeki atamalardan dolayı. Kendisine (Kılıçdaroğlu) iletildi. Kendisiyle (Kılıçdaroğlu’yla) görüştüler. Kılıçdaroğlu, ‘Hayır, asla böyle bir şey olamaz, ayrılmayacaksınız. Yapmayacaksınız böyle bir şey’ dedi. Atanamayan belediye başkanlarına, ‘Sakın ayrılmayın. Partide kalın. Parti bizim partimiz’ dedi.”

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‘ADAYLAŞMALARDAN KAYGILI’

Parti kulislerinde “Kılıçdaroğlu’na yakın isimler tasfiye edildi” iddiası dile getirilirken Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresi de “Kendine yakın isimlerin bilerek aday gösterilmediğini düşünüyor. Adaylaşmalardan kaygılı. Adaylaşmadan memnun değil, özellikle İzmir adayları. ‘Önseçim yapacaklardı, yapmadılar, liyakat, anket diyorlardı o da olmadı’ değerlendirmesini yapıyor”yorumunda bulundu. Content Video - İYİ Parti’de aday mesaisi: 11 Şubat'ta İstanbul, 24 Şubat'ta tümü tanıtılacak

‘MİLLET İTTİFAKI’NIN DAĞILMASINDAN RAHATSIZ

Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresi, “İttifakın, güç birliğinin dağılması Kemal Bey’i çok rahatsız ediyor” diyerek şu değerlendirmeleri yaptı:

“Sadece altılı masa değil, büyük uğraşlarla birbirine yakınlaştırılan sosyolojik kesimler, siyasal kesimler, halk birbirinden koparılıyor. Bu Kemal Bey’i rahatsız ediyor. Parlamentoda bütçe görüşmeleri sırasında zayıf kalındığını düşünüyor. ‘Can Atalay meselesinde parlamentoda oturmak yerine gidip Numan Kurtulmuş’un kapısında otursalar daha iyiydi. Kurtulmuş’un kapısında oturmaları lazımdı’ değerlendirmesini yapıyor.”

Kılıçdaroğlu’nun, kendisini ziyaret eden partililere, “Önümüzde önemli bir yerel seçim var. Mevcut belediyeleri kaybetmememiz gerekiyor. Partinin güçlenmesi gerekiyor. Çok çalışın” dediği belirtildi. CHP’de örgüt üyelerinin ikinci adresinin Kılıçdaroğlu’nun Mustafa kemal Mahallesi’ndeki ofisi olduğu konuşuluyor.

Kaynak: Milliyet/ Mehtap Gökdemir