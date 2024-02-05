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'Türkiye'ye F-16 Satışı Şartlara Bağlandı' iddiasına açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 111. Sayılı Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı. Bazı Yunan kaynaklı haber sitelerinde iddia edildiği gibi, F-16 tedariki ve modernizasyonu konusunun herhangi bir şarta bağlı olmadığı belirtildi.

Anadolu Ajansı
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'Türkiye'ye F-16 Satışı Şartlara Bağlandı' iddiasına açıklama mask

" Türkiye'ye F-16 Satışı Şartlara Bağlandı" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtilen bültende, " Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda 40 adet yeni F-16 Blok-70'in tedariki ve mevcut 79 adet F-16'nın ise modernize edilmesine ilişkin ABD Kongresi'ndeki onay süreci 26 Ocak'ta başlamıştır. Onay süreci, ilgili uçaklara ait mühimmat, malzeme ve teçhizatların taleplerini de içermektedir. Teklif ve Kabul Mektupları ulaştıktan sonra takvim üzerinde çalışmalara başlanacaktır. Bazı Yunan kaynaklı haber sitelerinde iddia edildiği gibi, F-16 tedariki ve modernizasyonu konusu herhangi bir şarta bağlı değildir." ifadelerine yer verildi.
# yeni, türkiye, Hava

05 Şub 2024 - 18:09 - Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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