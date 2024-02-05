BAŞKAN ÇAĞLAYAN: "CUMHURBAŞKANIMIZA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

AKP Kocaeli İl Başkanlığı, Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği aday tanıtım programı ile ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Teşkilatın her bir biriminden yüzlerce insanın katılımı sağladığı programda salona sığmayan teşkilat mensupları programı Kongre Merkezi’nin dışarısında seyretmek zorunda kaldı.

“Sayın Cumhurbaşkanımıza bizlere olan güveni için şükranlarımı sunuyorum”

Açıklanan adaylardan, 12 ilçeden 4’ünün geçmiş dönem gençlik kolları başkanları olması dikkat çekti. Geçmiş dönemde gençlik kolları başkanları olarak görev yapan Mehmet Yasin Özlü, Şener Söğüt, Muharrem Tutuş ve Mesut Çetinkaya için AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan yaptığı açıklamada “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile geçmiş yıllarda Partimizin Gençlik Kolları Başkanlıklarını yapmış, davamızın her noktasında emek vererek mücadele etmiş, kar kış demeden partimizin bayrağını direkten direğe asmış, kapı kapı ilmek ilmek şehrimizin her sokağında iz bırakmış abilerimiz Mehmet Yasin Özlü ( Başiskele), Şener Söğüt (Körfez), Muharrem Tutuş (İzmit), Mesut Çetinkaya (Karamürsel) Belediye Başkan adaylarımız olarak açıklanmıştır. KOCAELİ Gençlik Kolları Başkanı olarak tüm teşkilatım adına Sayın Cumhurbaşkanımıza bizlere olan güveni için teşekkür ediyor, sonsuz şükranlarımı sunuyor ve bir kez daha sözümüzü yeniliyoruz: en büyük destek Kocaeli gençliğinden gelecek.” ifadelerini kullandı.