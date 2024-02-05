‘Sen Anlat İzmit’ Tepecik ve Kemalpaşa Mahallelerinde devam etti

İzmit Belediyesi, vatandaşların talep ve önerilerini dinlemek üzere her gün ayrı mahallelerde Sen Anlat İzmit programı gerçekleştiriyor. Program son olarak Tepecik ve Kemalpaşa Mahallelerinde gerçekleşti. İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın ve İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Tuncay Aşkın programa katıldı.
İZMİT HALKINDAN BAŞKAN HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR
Bölge sakinleri, İzmit Belediyesi yetkililerine direkt olarak talep, öneri ve eleştirilerini dile getirdiler. Tepecik Mahalle Muhtarı Güngör Saner ve Kemalpaşa Mahalle Muhtarı Engin Çevrim de programa katıldı. Vatandaşlar programa yoğun ilgi gösterdi. Uygulamadan memnun kalan vatandaşlar İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.