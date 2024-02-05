YILDIZLI : “YENİ 6 ŞUBAT’LAR YAŞANMASIN!”

Yıldızlı açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi;

“Tüm ülkemizi derin bir acıya ve yasa boğan 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümünde, hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, başta aileleri olmak üzere tüm yakınlarına sabırlar diliyorum. Ülkemizin böylesi doğal afetler ve depremler nedeniyle bu denli yıkımlara maruz kalmaması için siyaset kurumu tüm bileşenleri ile, iktidar olsun muhalefet olsun hep birlikte hareket etmeli, deprem öncesi alınması gereken önlemlerin ivedilikle hayata geçirilmesi konusunda gerekli tüm çaba gösterilmeldir. 1999 depremini yaşayan bir kent olarak bugün bilim insanlarının ısrarla gündeme getirdiği beklenen Büyük Marmara Depremi konusunda kaybedecek tek bir günümüz dahi yoktur. Prof.Dr.Naci Görür’ün ifade ettiği gibi olası İstanbul depreminde ülkeyi ayakta tutacak şehir sanayisi ile, limanlar ile Kocaeli’dir ve bu yüzden Kocaeli depreme en hazır şehir olmak zorundadır. Bu hususta gerek yapıların dönüşümü, gerek acil önlem ve ulaşım yollarının düzenlenmesi, gerekse de deprem toplanma alanlarının yeniden belirlenmesi noktasında hepimizin ciddi sorumlulukları bulunmaktadır. 6 Şubat depremlerinde yaşanan acıların tekrar yaşanmaması için bir kez daha tüm siyasi partilerin temsilcilerine çağrıda bulunuyor ve önümüzdeki sürecin depreme hazırlık noktasında birlik ve beraberlik içerisinde yürütülmesi gerektiğini üstüne basa basa ifade ediyorum. “