Hürriyet'ten 6 Şubat mesajı!

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerinin yıldönümü nedeniyle mesaj yayınlayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet şu ifadelerini kullandı; “Millet olarak derin bir şekilde sarsıldığımız ve acı kayıplar verdiğimiz 6 Şubat depremlerinin üzerinden tam bir yıl geçti. Asrın felaketi olarak adlandırdığımız bu depremlerde on binlerce canımızı kaybettik. On binlerce insanımız yaralandı, evsiz kaldı. Geçen bir yılın ardından ne kayıplarımızı unuttuk ne de acılarımız azaldı.

‘SİZİ EN İYİ BİZ ANLARIZ”

Depremin ilk saatlerinden itibaren hızlıca aksiyon olarak arama kurtarma ekiplerimizi ve iş makinalarımızı afet bölgesine gönderdik. 1999 depremini yaşamış bir kent olarak ‘Sizi en iyi biz anlarız’ diyerek İzmitlilerin müthiş katkılarıyla onlarca yardım tırını deprem bölgesine ulaştırdık. 3 ayrı noktada Sahra Aşevlerimizi kurduk. Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta Kurduğumuz Çadırkent Yaşam Alanları ve Adıyaman’da kurduğumuz Konteyner Kent Yaşam Alanı ile depremzede vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını çözdük.

“ VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞTIK”

Hatay Defne’de kurduğumuz Sosyal Market ile depremzede vatandaşlarımızın gıda, hijyen, bebek malzemesi gibi sürekli ihtiyaçlarını karşıladık. Deprem bölgesinde TKDF ile birlikte kadınların ve çocukların güvenliği için Mor Yerleşke kurduk. Çınar Akademi eğitim konteyneri ile sınava hazırlanan öğrencilere destek olduk. İhtiyaçlara cevap verebilmek adına var gücümüzle çalıştık.

“KENTİMİZE GELEN DEPREMZEDELERİ YALNIZ BIRAKMADIK”

Kentimize gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurduğumuz “Depremzede Destek Noktası” ile binlerce aileye gıda, giyim, hijyen ve bebek malzemesi gibi temel ihtiyaç kalemlerinde destek sağladık. Kentimize göç eden depremzede vatandaşlarımız için; Çınar Çocuk Evimizde 3-6 yaş arasındaki çocuklara ücretsiz kreş desteği, Çınar Akademimizde öğrencilere ücretsiz YKS hazırlık kursu desteği ve üniversite sınavına girecek öğrencilerin YKS sınav ücretleri karşıladık.

“DEPREM DEĞİL İHMAL ÖLDÜRÜYOR”

O karanlık günün üzerinden bir yıl geçti ama biz o günkü acıyı hala yüreklerimizde taşıyoruz. Şu bir gerçek ki güzel ülkemiz dünyanın en aktif deprem kuşaklarının birinin üzerinde yer alıyor. Ve şunu da biliyoruz ki, deprem değil ihmaller öldürüyor. Depreme hazırlıklı olmalı ve depreme dayanıklı kentler oluşturmalıyız.

“UNUTMADIK!”

6 Şubat depremlerinin yıldönümünde böyle bir acının ülkemizde ve dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, depremde kaybettiğimiz tüm canlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. 6 Şubat’ı tek bir gün bile unutmadık, unutmayacağız.