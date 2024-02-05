Prof. Dr. Canan Karatay anne köftesinin sırrını paylaştı!

Uzun yaşam sırlarına yönelik açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, geçtiğimiz yıllarda “Kuyruk yağı yenirse ömrünüz uzun olur” demişti. Canan Karatay'ın açıklamasından sonra herkes kuyruk yağının faydalarını araştırıp beslenmesine ekledi.

KÖFTE PİŞİRMEDEN ÖNCE HARCINA EKLEYİP KARIŞTIRIN

Kuyruk yağının köftelere eklendiğinde lezzeti 10'a katladığı ortaya çıktı.

KUYRUK YAĞLI KÖFTE TARİFİ

Kuyruk yağı ile yapılan köfte tarifi

1 kg dana döş kıyma

200 gr çok ince doğranmış veya çekilmiş kuyruk yağı

1 bayat ekmek içi

1 su bardağı ince bulgur

1 demet maydanoz

4 adet çarliston biber

5 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı kimyon (silme

1 tatlı kaşığı tuz (silme)

1 tatlı kaşığı karabiber (silme)

1 çay kaşığı pulbiber

1 çay kaşığı kekik

Kuyruk yağlı köftenin yapılışı şu şekilde:

Öncelikle biberleri çok ince (kıl gibi denebilir) doğramamız gerekiyor, uğraşmak istemeyenler blender’dan geçirebilir.

Kıyma ve yağımızı iyice harmanlayıp bir kaba alıyoruz.

Maydanozları da ince kıyım yapıp kıymaya ekliyoruz.

Bayatlamış ekmek içini avuç içinde ufalayıp malzemelerimizin içine ekliyoruz.

Bulgur ve rendelenmiş sarımsakları da ekleyip, son olarak kalan tüm baharatları ekliyoruz ve yoğurmaya devam ediyoruz.

Farklı baharat sevenler ek yapabilir.

Köfteyi ne kadar çok yoğurursak o kadar lezzeti yerinde oluyor.

Zamanınız varsa yoğurulmuş köftelere şekil vermeden buzdolabında 1 saat kadar dinlendirebilirsiniz.

KUYRUK YAĞININ FAYDA VE ZARARLARI NEDİR?

Kuyruk yağı, genellikle hayvansal kaynaklardan elde edilen bir tür yağdır ve özellikle Türk mutfağında yaygın olarak kullanılır. Ancak, kuyruk yağının sağlık açısından bazı olumsuz yönleri de bulunmaktadır. İşte kuyruk yağının potansiyel faydaları ve olumsuz yönleri:

POTANSİYEL FAYDALARI

ENERJİ KAYNAĞI: Kuyruk yağı, yüksek oranda doymuş yağ içerebilir ve bu nedenle vücuda enerji sağlama kapasitesine sahiptir

LEZZETİ ARTIRMASI: Kuyruk yağı, özellikle yemeklere lezzet ve tat katabilir. Bu nedenle bazı yemeklerde aroma artırıcı olarak kullanılır.

OLUMSUZ YÖNLERİ

DOYMUŞ YAĞ İÇERİĞİ: Kuyruk yağı, genellikle yüksek miktarda doymuş yağ içerir. Aşırı doymuş yağ tüketimi kalp sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir ve kolesterol seviyelerini artırabilir.

KALP SAĞLIĞI RİSKİ: Yüksek doymuş yağ içeriği nedeniyle, aşırı kuyruk yağı tüketimi kalp hastalığı riskini artırabilir.

KOLESTROL SEVİYELERİ: Kuyruk yağı, kolesterol seviyelerini yükseltebilir ve bu da kalp ve damar sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir.

KANSER RİSKİ: Bazı çalışmalar, yüksek miktarda doymuş yağ tüketiminin bazı kanser türlerinin riskini artırabileceğini göstermektedir.

KİLO ALIMI: Yüksek kalorili ve doymuş yağ içeriği nedeniyle, aşırı kuyruk yağı tüketimi kilo alımına neden olabilir.

STRESLE BAŞ ETMENİN YOLLARINI DA PAYLAŞMIŞTI

Stresin de insan ömrü için oldukça önemli bir unsur olduğunu belirten Karatay, antidepresan kullanımının gereksiz olduğunu söyleyerek stresle baş etmenin yollarını paylaşmıştı.

İşte Canan Karatay'ın önerileri:

Stresin tetiklenmesinde genellikle göz ardı edilen çok önemli etkenler var. Eğer uykusuzsanız, o zaten vücut için çok büyük bir strestir. Gün boyu bunun acısını çekersiniz. Uyku çok önemli.

Uyuyabilmek için melatonin hormonu gerekiyor. Melatonin hormonunun dengesi bozulursa uyuyamazsınız.

Bu hormonun dengesini bozan da şekerdir, insülin yüksekliğidir ve kortizol hormonudur.

Onun için şeker en tatlı zehirdir. Şeker dediysem, bunlar sadece tatlılar değil vücuda girdiğinde şeker olan tahıl, un, ekmek gibi gıdalardır.

İnsan vücudu için en önemli streslerden biri ağır spordur. Eğer deli danalar gibi koşuyorsanız, vücut geliştirme yapıyorsanız stres hormonu kortizol salgılanır.

Bu hormon ne yapar? İnsülin direncini yükseltir, sizi şeker hastası yapar. İşte vücuttaki stres bu. Onun için sakin yürüyün, yavaş yavaş yürüyün. Araştırmalar günde 20 dakika yavaş tempoda yürümenin, antidepresanlardan çok daha faydalı olduğunu göstermektedir.

Akıllı binalarda pencereler açılmıyor. Klimalar var. 20’nci katta oturmak stres kaynağı… Bahçeli evler sağlıklı. Bizim zamanımızda gecekondular vardı. Tek katlı bahçe içinde evler vardı. Biz çocukluğumuzdan bu yana hep bahçelerde büyüdük.

Topraktan çıkan besinlerde artık mineral kalmadı. Çünkü topraklara o kadar tarım zehri sıkıldı ki bunlar vücutta bağırsak florasını bozup stresi başlatan faktörler.

Aynı şekilde evlerde kullanılan deterjanlar, yumuşatıcılar, çamaşır suları. Hepsi bir faktör.

Mesela bir hanım denize girerken güneş koruyucu sürüyor. ‘En iyi firmanın, en lüks kremi olsa bile o koruyucuyu içebilir misiniz?’ diye soruyorum size.

O krem vücudunuz tarafından emiliyor veya deterjanı soluyorsunuz, akciğerlerinizde kana karışıyor.

Süt veren anne o kremden kullanıyor, cildinden emiliyor. Sütünden bebeğine geçiyor. O bebek daha 2-3 aylık. Yazık günah daha karaciğeri gelişmemiş.

‘Stresim var’ diye illa antidepresan almaya gerek yok. İlaçlar da stresi artırıyor.

Bu ilaçlar uzun süre kullanıldıklarında beyni de bozuyor. Acil durumlarda kısa süreli alınabilir ama sürekli olmaz. Maalesef bugün 12 yaşındaki çocuklara bile veriyorlar.

Beslenme stresle başa çıkmada çok önemli. Yoğurt çok önemli. En doğalı sirke. Ev sirkesi, ev turşusu, ev yoğurdu, doğal kelle paça ve kemik suyu.

Vücutta biriken ağır metalleri atmayı sağlıyor bunlar. Vücut asitse eğer, asit vücutta stres daha çok olur.

Bağırsak sağlığı stressiz bir yaşam için çok önemli. Bağırsakları ve vücudu alkali kılmamız lazım. Bağırsaklardaki dost bakterileri korumamız lazım. Su içmek bu yüzden oldukça önemli.

Kaynak: POSTA