TÜRK HASTANELERİ VE KLİNİKLERİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

2-3 Şubat 2024 tarihlerinde Berlin’de ALZ Fuar tarafından UNICO Sigorta Ana Sponsorluğunda, TOBB, DEİK ve Hizmet İhracatçıları Birliği’nin destekleriyle düzenlenen Fuarın açılışı T.C. Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar ŞEN, Berlin Başkonsolosu İlker Okan ŞANLI, Ticaret Bakanlığı UHT Genel Müdür Yardımcısı Alperen KAÇAR, ALZ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cihat ALAGÖZ, DEİK Sağlık İş Konseyi Başkanı Dr. Mehmet ALTUĞ, TOBB Uluslararası Sağlık Turizmi Sektör Meclisi Başkanı Dr. Özgür ÖZTAN, DRV Alman Seyahat Birliği Başkan Yardımcısı Volker ADAMS, T.C. Berlin Ticaret Müşaviri Mehmet Sefa SARAL, UNICO Sigorta Genel Müdürü Ender GÜZELER, Global Sağlık Platformu Başkanı Prof. Dr. Duygu Demiralp ÖZEL, UID Berlin Bölge Başkanı Sinan KAPLAN, Türk-Alman İşverenler Birliği Başkanı Remzi KAPLAN, MÜSİAD Berlin Başkanı Fikret DOĞAN, T.C. Berlin Kültür Müşaviri Fulya Fatma DURGUT, T.C. Tarım Müşaviri Baturay Beşevli, T.C. Berlin Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Erdal Tansa KARAGÖL, Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Okan ÖZOĞLU, THY Berlin Genel Müdürü Zekeriya KURUÇAM ile Almanya İş Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Temel amacı; Türkiye’nin önde gelen Hastanelerini, Klinikleri, Termal Tesislerini ve Doktorlarını Almanya kamuoyuna tanıtmak ve Türkiye ile Almanya arasında sağlık alanında yeni işbirlikleri kurulmasını sağlamak olan Fuar, Berlin’de yaşayan Türk kökenli vatandaşların yanı sıra Almanlardan da yoğun ilgi gördü.

Ücretsiz olarak ziyaret edilebilen Fuar boyunca ziyaretçiler kendi sahalarında önde gelen 90 Farklı hastane ve klinikleriyle tek çatı altında buluşarak; farklı branşlardan uzman doktorlarla tanışıp tedavi ihtiyaçlarına ilişkin fikir aldılar.

Fuar kapsamında TOBB Uluslararası Sağlık Turizmi Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Dr. Genco ÇETİNKANAT düzenlenen “Sağlık Turizminde İş Birliği Konferansı”nda ise kendi sahalarının önemli isimleri Pramod GOEL, Zahid HAMID, Dr. Yasemin BAY ve Cenay Yıldırım KÜP bilgi birikimi ve tecrübelerini dinleyicilerle paylaştılar.

Fuarın son günü boyunca düzenlenen “B2B İkili İş Görüşmeleri Etkinliği”nde 20 farklı ülkeden Berlin’e gelen Uluslararası Sağlık Turizmi alanında deneyim ve tecrübe sahibi Sağlık Aracı Kuruluşlarının yetkilileri ile Fuar Katılımcıları randevulu olarak iş görüşmeleri gerçekleştirdiler. 1.250 iş görüşmesinin gerçekleştirildiği bu organizasyon da Fuar Katılımcılarından tam not aldı.

Berlin’de büyük bir başarıyla tamamlanan Fuarın ardından Nisan ayında Bakü’de, Haziran ayında Londra’da, Kasım ayında Frankfurt’ta Sağlık Turizmi Fuarları düzenlenecek Uluslararası Sağlık Turizmi Fuarlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanan ALZ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cihat ALAGÖZ; “Uluslararası standartlarda kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti, sahip olduğu yüksek sağlık teknolojisi ve alanında uzman deneyimli kadroları, kolay ulaşım imkânı, beklemeden tedavi olanağı ve makul fiyatlarıyla Dünya Sağlık Turizminin parlayan yıldızı olan Türkiye’yi 2024 yılı içerisinde 2 milyonun üzerinde yabancının tedavi olmak üzere tercih etmesi beklediklerini kaydetti.